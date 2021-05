Romain Ribout - 27 mai 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les French Days viennent tout juste de débuter. En cette occasion où les promotions vont bon train, nous avons décidé de vous partager une petite sélection des meilleures offres du moment à saisir rapidement côté Apple. Faites-vous plaisir !

Dès aujourd’hui et jusqu’au 2 juin prochain, les French Days battent leur plein. De nombreux e-commerçants jouent le jeu des promotions, mais les bonnes affaires aujourd’hui se font surtout du côté de chez Apple, car les produits de la firme de Cupertino ne sont que très rarement proposés à prix réduit.

Les AirPods 2 à 119 €

Les AirPods 2 restent un grand classique dans l’univers des écouteurs true wireless. Ils sont toujours aussi agréables à porter et le son est plus que correct pour le prix. En 2019, cette version apportait quelques nouveautés, comme la compatibilité Bluetooth 5.0 et la compréhension des mots « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone.

Ils sont aujourd’hui en promotion à seulement 119 euros sur Cdiscount.

Les AirPods Pro à 199 €

Les AirPods Pro sont les écouteurs sans fil considérés comme haut de gamme pour Apple. On retrouve tout ce qui fait un produit premium, comme la certification IP (pour résister à la pluie ou à la sueur) ou encore la charge sans fil. Ce modèle a surtout la particularité d’intégrer une excellente réduction de bruit active pour se couper des bruits environnants.

Ils sont actuellement en promotion à seulement 199 euros sur Cdiscount.

L’iPad Pro 11 2020 à 649 €

Apple vient de lancer son nouvel iPad Pro équipé de la puce M1, mais le modèle de l’année dernière est loin d’être obsolète. Il possède un bel écran Liquid Retina de 11 pouces rafraichi à 120 Hz, une longue autonomie, un appareil photo composé de trois capteurs (dont un LiDAR) et une puissance brute encore d’actualité grâce à sa puce A12Z Bionic.

Il est aujourd’hui proposé au prix inédit de 649 euros chez Rue du Commerce, contre 899 euros à son lancement.

Le MacBook Air M1 à 999 €

Le MacBook Air M1 conserve l’excellent design de son prédécesseur, mais change sa fiche technique. La plus grosse différence vient évidemment du processeur Apple M1 qui fait des merveilles, notamment avec une puissance 3,5 fois supérieure aux anciens modèles et une autonomie qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ.

Le modèle avec 256 Go de stockage est en ce moment proposé à 999 euros sur Cdiscount, contre 1 129 euros habituellement.

