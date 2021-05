Ils coûtaient 24 € de plus pour avoir l'air chic. Les Magic Keyboard gris sidéral ne seront bientôt plus en vente.

Apple en a encore « dans la limite des stocks disponibles ». Amazon annonce une « rupture de stock temporaire » et ne vend plus que des copies, Darty en a encore quelques unités. Boulanger annonce déjà la rupture totale. Et c’est le spécialiste de l’électronique grand public qui a raison : Apple a confirmé par la petite mention des stocks la fin de ses Magic Keyboard en couleur Space Grey — Gris Sidéral en bon français. Comme l’iMac Pro, qui était le seul Mac autonome de la couleur de ces accessoires, les Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad en gris sidéral vont disparaître à mesure que les clients vont s’équiper de ce coloris qui deviendra peut-être un collector.

À l’origine, Apple avait en effet sorti ce coloris d’accessoire pour les marier avec l’iMac Pro, sorti également dans ce coloris. Le constructeur en avait profité pour un tour de passe-passe dont il a le secret : la version argent du clavier est vendue 135 €, et la version gris sidérale était vendue 159 €. Même hausse de prix pour le Magic Trackpad. La Magic Mouse, elle, a eu le droit au même traitement, mais à un autre tarif : 85 € pour la version classique, 109 € pour la version gris sidéral. En d’autres termes, Apple a bien réussi à marketer un coloris, comme un bien positionnel.

Le marketing de la couleur

Il faut dire que la couleur gris sidéral est souvent associée, chez Apple, aux composants haut de gamme : c’est cet aluminium sombre qui enrobe les iPad Pro, feu les iMac Pro, mais aussi les iPhone Pro. Impossible de juger de la pertinence, tant elle relève du goût de chacun : de source sûre, plusieurs personnes chez Humanoid, l’éditeur de Numerama, apprécient fortement ces accessoires en gris sidéral. Au point de faire des stocks ?

Quoi qu’il en soit, Apple n’a pas stoppé cette pratique. Les magnifiques iMac M1, qui renouent avec des coloris plus chatoyants que des nuances de gris tristes, ne sont disponibles dans toutes les couleurs qu’à partir du deuxième niveau de prix — soit 1 669 €. Mieux encore : Apple a conçu toute une gamme d’accessoires qui vont aller de pair avec ces nouveaux ordinateurs. Ainsi, clavier, souris, trackpad, câble USB-C et câble d’alimentation des Mac M1 seront livrés de la même couleur que l’ordinateur.

