Twitter déploie un nouveau service, le « pot à pourboire ». Vous aimez ce que fait un internaute sur Twitter ? Vous pouvez lui donner un petit quelque chose. Voici également comment activer l'option si votre compte est éligible.

Twitter a plusieurs cartes dans son jeu pour faire évoluer son service. Dernièrement, le réseau social a dévoilé le 6 mai une fonctionnalité baptisée le « pot à pourboire » (Tip Jar, en V.O.), dont le nom décrit exactement son principe : si vous appréciez ce que fait un membre sur Twitter, vous pouvez littéralement lui laisser un pourboire, si celui-ci a interconnecté son compte avec un service de paiement.

Inutile toutefois de se précipiter sur ce nouveau service, car il n’est pas encore largement déployé : la disponibilité du « pot à pourboire » est en effet restreint à un groupe réduit de personnes, tempère l’entreprise américaine dans son annonce. D’après le site, seules les personnes qui utilisent Twitter en anglais peuvent donner aux comptes éligibles, via l’application mobile pour Android et iOS.

Certains journalistes de la rédaction disposant de la fonctionnalité, nous l’avons testée. Voici comment l’activer, si vous êtes éligible, et comment envoyer de l’argent à quelqu’un qui disposerait de la fonction.

L’accès à cette fonctionnalité n’est pas strictement cloisonné. Selon nos constatations, on a pu avoir une invitation à utiliser le service dans Twitter pour iOS, malgré l’utilisation de l’application en français — dans un premier temps, l’option est censée être réservée aux créateurs, journalistes, experts et ONG.

Dans l’invitation à utiliser Tip Jar, Twitter vous redirige au fil des étapes vers une rubrique listant les services de paiement tiers pris en charge. Cinq plateformes sont gérées à date : Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal et Venmo. Le pot à pourboire sera ensuite mis en avant sur le profil. Point à noter : le réseau social déclare ne prélever aucune commission sur ces transferts d’argent.

Nous avons pu faire un test avec le compte qui était éligible. Lorsque l’option Tip Jar a été activée, une nouvelle icône est apparue à côté de la photo de profil, sur l’application mobile. En cliquant dessus, on a eu une fenêtre surgissante nous informant d’une redirection sur PayPal — le service qui a été choisi par le compte. Une fois connecté à PayPal, on choisit le montant et on valide. La transaction apparait ensuite.

Le système de Tip Jar parait s’articuler à merveille avec un autre service que Twitter a dans les cartons, à savoir le Super Follow. Ce système consiste à reprendre la recette de Twitch ou de Patreon : des internautes pourront payer un abonnement pour avoir accès à des contenus exclusifs que d’autres membres de la plateforme proposent. Le Tip Jar pourrait ainsi être un bonus, en plus de l’abonnement Super Follow.

Dans le cas du Super Follow, qui a été annoncé en février, un exemple d’abonnement à 4,99 dollars par mois a été présenté. Sur les captures d’écran, l’internaute a accès à une série de services et d’avantages exclusifs : un badge de supporter, une newsletter d’abonnés, des bons plans et des rabais, une page communautaire privée, et du contenu exclusif, en fonction de ce que produit l’internaute.

Compte tenu de l’importance qu’a PayPal dans les transactions en ligne, ce service de paiement sera vraisemblablement choisi par bon nombre d’internautes. De ce fait, une mise en garde doit être formulée, car certaines informations personnelles peuvent être visibles dans certaines circonstances. C’est notamment le cas de l’adresse postale, selon la façon dont le compte PayPal a été paramétré.

Cette divulgation est un souci du côté de PayPal. « Nous ne pouvons pas contrôler la divulgation de l’adresse du côté de PayPal, mais nous ajouterons un avertissement pour les personnes donnant des pourboires via PayPal afin qu’elles soient conscientes de cela », a écrit un responsable de Twitter.Le problème a été mis en lumière par une chercheuse en sécurité informatique, Rachel Tobac.

Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://t.co/R4NvaXRdlZ pic.twitter.com/r8UyJpNCxu

— Rachel Tobac (@RachelTobac) May 6, 2021