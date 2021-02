Twitter a présenté Super Follow, un système autorisant les internautes à monétiser leurs contenus. En clair, des internautes pourront payer un abonnement pour accéder à des avantages exclusifs proposés par d'autres membres.

C’est un virage considérable que s’apprête à prendre Twitter. Le réseau social a donné un aperçu le 25 février de ses projets futurs pour développer les fonctionnalités de son service. Et le changement le plus spectaculaire est sans nul doute l’arrivée du « payant » sur la plateforme, pour valoriser et monétiser des contenus premiums. Optionnel, ce système est baptisé « Super Follow ».

Des abonnements payants sur Twitter

Concrètement, le service Super Follow consistera à payer une certaine somme par mois afin de bénéficier d’un accès privilégié à un compte Twitter qui s’en sert. Ce pourrait être par exemple un influenceur, une humoriste, un artiste une musicienne, ou simplement la personne de votre choix qui s’est décidée à proposer du contenu exclusif et pour lequel vous avez de l’intérêt.

Sur un visuel partagé par le réseau social, Twitter donne l’exemple d’un abonnement qui serait facturé 4,99 dollars par mois et donnant accès à divers avantages : bénéficier d’un badge de supporter, une newsletter pour les abonnés, du contenu exclusif, des bons plans et des rabais ou encore un accès à une page communautaire. Le visuel ajoute que cette somme va dans la poche du compte Super Follow.

Présentée lors du Virtual Analyst Day, cette fonctionnalité pourrait également devenir à terme une autre source de revenus pour l’entreprise américaine. Le fait qu’elle ait été montrée lors d’une session s’adressant aux analystes et aux investisseurs n’est pas tout à fait anodin. Il reste à savoir si Twitter prélèvera bien une petite portion de l’abonnement et, le cas échéant, de combien.

Le système que Twitter met en place rappelle d’autres services qui proposent du contenu exclusif en échange d’un paiement, comme Patreon, OnlyFans ou Twitch. Patreon par exemple propose des niveaux d’abonnement, qui donnent droit à des avantages plus ou moins nombreux et valorisés. Pour un artiste, ça peut être l’accès à des dessins pour 2 dollars par mois, mais en haute définition pour 5.

La mise en place du service Super Follow vient conclure une série d’acquisitions qui a eu lieu ces dernières années, et encore très récemment, avec la prise de contrôle de Revue, qui est une plateforme de publication de newsletters — et justement, ces infolettres sont l’une des options proposées par Super Follow. Selon le New York Times, plus de vingt sociétés ont été rachetées ces dernières années.

Twitter s’est en revanche gardé de donner un quelconque calendrier de lancement pour Super Follow, mais ce devrait être une question de semaines, sinon de mois.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo