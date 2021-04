Romain Ribout - 16 avril 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Orange est de retour avec son offre open Fibre + forfait en série limitée. Celle-ci inclut un abonnement Internet très Haut Débit jusqu'à 400 Mbits/s et un forfait mobile avec 70 Go de 4G pour seulement 29,99 euros par mois la première année.

Cumuler son abonnement Internet avec son forfait mobile peut être un bon moyen de faire des économies. Orange l’a bien compris avec ses nombreuses offres Open et propose aujourd’hui une formule très économique via une nouvelle série limitée disponible jusqu’au 2 juin 2021. Cette dernière comprend un forfait Fibre (via la Livebox 5, avec des débits allant jusqu’à 400 Mbits/s) et un forfait mobile qui inclut 70 Go de données 4G pour seulement 29,99 euros par mois la première année, puis 63,99 euros. Cette offre vient avec un engagement d’un an.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’inclut l’abonnement Fibre ?

Cela comprend tout d’abord une ligne de téléphone, avec les appels illimités vers les fixes de France, des DOM et de plus de 110 autres destinations, en passant de Hong Kong au Canada jusqu’en Malaisie. Dix heures d’appel vers les fixes d’Algérie peuvent être offertes, sur demande.

Si vous êtes éligible à la Fibre, vous profitez d’un débit pouvant aller jusqu’à 400 Mbits/s en téléchargement et aussi 400 Mbits/s en envoi. La Livebox 5 vous permettre de vous relier à Internet via Wi-Fi, ou via Ethernet grâce à ses 4 ports. Pour la TV, le décodeur 4K donne accès à plus de 160 chaînes de télévision, sans oublier la possibilité d’installer des applications de streaming comme Netflix ou Disney+.

Qu’inclut le forfait mobile ?

Comme d’habitude, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre. Mais le plus important, c’est l’enveloppe 4G attribuée à ce forfait. Elle est de 70 Go et a la particularité de s’utiliser aussi bien en France qu’à l’étranger. Notez que le débit sera réduit au-delà.

En fournissant votre code RIO lors de l’inscription, vous pourrez évidemment conserver votre numéro de téléphone actuel.

Que savoir de plus ?

Les démarches pour changer d’opérateur sont très simples. Orange s’occupera de résilier vos anciennes lignes fixe et mobile et prendra même en charge vos frais de résiliation à la hauteur de 150 euros. Enfin, si votre logement est éligible à la Fibre, mais ne possède pas encore de prise Fibre, un expert vient en installer une chez vous. Ce raccordement est inclus dans l’offre, donc sans surcoût.

