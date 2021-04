Microsoft lance officiellement le mode enfant (Kids) dans son navigateur web Edge. Son activation est simple.

Pas facile d’être toujours derrière ses enfants lorsqu’ils surfent sur le net. S’ils ne sont pas censés vous remplacer, les outils de contrôle parental peuvent toutefois apporter une aide ponctuelle. Et justement, Microsoft investit ce créneau avec le lancement officiel, le 15 avril, d’une version pour les plus jeunes de son navigateur web, Edge. Son nom ? Microsoft Edge Kids.

Il s’agit plus exactement d’un mode du navigateur web, et non d’un logiciel distinct. Celui-ci avait déjà été présenté deux mois plus tôt. On apprenait alors que le programme reposait sur une liste blanche préremplie de sites appropriés, mais qu’il est possible de compléter, via le compte adulte — celui-ci est protégé par un mot de passe, pour éviter qu’un bambin un peu trop dégourdi fasse ses modifications lui-même.

Activer le mode Kids dans Microsoft Edge

L’accès au mode Kids de Microsoft Edge est facile. Il suffit de lancer le navigateur web, de se connecter à son profil et, dans le menu déroulant, de choisir l’option de navigation avec le mode enfant. Si l’option n’est pas encore disponible de votre côté, vérifiez que vous êtes bien à jour avec Edge. Si ce n’est pas le cas, il vous faudra encore patienter un peu, dans la mesure où le déploiement est en cours.

Deux niveaux existent pour le mode enfant : de 5 à 8 ans, et de 9 à 12 ans — aucun mode n’est proposé au-delà, car l’adolescence arrive généralement à ce moment-là, et avec cette période particulière des nouvelles exigences d’indépendance et de liberté. Selon Microsoft, une première liste de sites comporte 70 sites populaires et adaptés pour le jeune public. À vous ensuite de la compléter, en discutant avec votre progéniture.

En effet, la règle avec ce mode est de bloquer tous les sites ne figurant pas sur la liste blanche. Comme l’entreprise ne peut ni se mettre à votre place ni savoir ce qui convient le mieux, c’est à vous de vous investir pour personnaliser au mieux son expérience en ligne. Pour le parent, c’est aussi une opportunité de savoir les centres d’intérêt de l’enfant, si celui-ci vient le voir pour débloquer tel ou tel site.

À noter par ailleurs que le mode de navigation sûre est aussi actif sur Bing (le moteur de recherche de Microsoft) pour filtrer les résultats, aussi bien dans les sites que dans les images et les vidéos. Du côté du suivi en ligne, le réglage par défaut est aussi le plus strict, afin de neutraliser un maximum de cookies et d’outils de pistage, de façon à neutraliser au moins la publicité ciblée.

