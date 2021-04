Le coronavirus sévit toujours dans le monde entier, ce qui contraint les organisateurs d'évènements technologiques et numériques à s'adapter. Certains optent pour du tout du numérique, d'autres pour du présentiel, et le reste pour un format hybride. On fait le point.

Dans le monde d’avant, le milieu du numérique et de la tech fleurissait de conférences, de salons et d’évènements. Et puis le coronavirus est passé par là. 2020 a ainsi été une longue litanie de rendez-vous annulés, ou reportés. Cela a d’ailleurs eu des effets bien au-delà : même des manifestations aussi inamovibles que le championnat d’Europe de football ou les Jeux olympiques d’été ont dû bouger.

2021 sera-t-elle l’année du retour à la normale ? Avec la vaccination, c’est envisageable. En tout cas, les agendas se remplissent de nouveau, même si quelques aménagements sont requis, en particulier pour les dates les plus rapprochées — car le taux de population vaccinée reste modeste. D’ailleurs, quelques évènements sont déjà passés, comme le Consumer Electronics Show (CES) et la BlizzCon, qui étaient 100 % en ligne.

Et pour les autres conférences et salons ? Voici un tour d’horizon des principaux rendez-vous à retenir, avec les dates et le format.

Google I/O

La conférence organisée par Google pour sa communauté de développeurs n’avait pas eu lieu en 2020. Elle revient cette année les 18, 19 et 20 mai. Covid-19 oblige, Google I/O ne pourra être suivie que sur le web.

F8

Facebook aussi à sa propre conférence, qui cette année prend le nom de F8 Refresh. Elle n’avait pas pu se tenir l’année dernière, toujours à cause de la propagation du virus. Ce sera un évènement virtuel, c’est-à-dire 100 % en ligne, sur une journée : le 2 juin.

WWDC

Chez Apple, la Worldwide Developers Conference (WWDC) adoptera aussi un format en ligne pour 2021. L’évènement, qui s’adresse surtout aux développeurs et développeuses, s’étalera du 7 au 11 juin.

E3

L’Electronic Entertainment Expo (E3) se tient d’ordinaire à Los Angeles, en juin, et accueille les grands noms de l’industrie vidéoludique, mais aussi le public. Annulée en 2020, ce salon immense revient du 13 au 15 juin, mais en ligne. L’accès sera gratuit.

Viva Technology

En France aussi, des salons dédiés à la tech et au numérique existent. C’est le cas de Viva Technology (ou VivaTech). L’évènement doit s’étaler du 16 au 19 juin. La page d’accueil suggère un format hybride, à la fois en présentiel, à Paris, et en ligne.

Computex

Repoussé à septembre, au lieu de juin, puis annulé en 2020, le Computex, qui a lieu chaque année à Taïwan, entend revenir cette année, dans un format totalement en ligne (qui a reçu le nom de COMPUTEXVirtual). Il doit s’étaler du 31 mai au 30 juin.

Mobile World Cogress

Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, puis repoussé de plusieurs mois en 2021, toujours à cause du coronavirus, le Mobile World Congress doit se tenir en principe du 28 juin au 1er juillet, à Barcelone, au lieu de ses dates habituelles, en février et mars. Malgré la crise, il est prévu d’accueillir du public cette année. Mais le format sera réduit et certaines sociétés ne feront pas le déplacement.

PAX Festival

Le PAX festival est en fait une série d’événements qui sont organisés au fil de l’année, aux États-Unis. Ces rendez-vous rassemblent des créateurs de contenus, des spectacles et des exhibitions. La situation est variable : Pax East a été annulé, mais pas Pax West ou Pax Unplugged, prévus les 3-6 septembre et les 10-12 décembre. Pax Online, lui, aura lieu les 15-18 juillet.

Game Developers Conference

La GDC (Game Developers Conference) choisit aussi pour 2021 le format virtuel, compte tenu de la situation sanitaire. Elle est planifiée du 19 au 23 juillet.

DEF CON

À Las Vegas, il y a la DEF CON, une importante conférence hacking. Cette année, elle doit avoir lieu du 5 au 8 août. Néanmoins, les organisateurs ne semblent pas encore avoir arrêté le format pour cette année : en ligne, en présentiel ou hybride.

Gamescom

La Gamescom a opté pour un format hybride cette année : il sera possible de se rendre à Cologne, en Allemagne, ou de suivre l’évènement sur le net. L’an dernier, la Gamescom avait dû opter pour un format totalement dématérialisé. La Gamescom aura lieu du 25 au 29 août. La Devcom commencera deux jours plus tôt.

IFA

L’IFA, ou l’Internationale Funkausstellung Berlin, est l’un des grands rendez-vous de la rentrée. Il se déroule normalement à Berlin, en présentiel. Cette année, la page d’accueil semble suggérer que ce sera bien le cas. Il se déroulera du 3 au 7 septembre.

Open Source Summit

Du côté de l’open source et des logiciels libres, l’Open Source Summit donne rendez-vous à Dublin, en Irlande, du 28 septembre au 1er octobre. Il n’est pas précisé clairement s’il sera possible de s’y rendre physiquement.

The Next Web

La conférence The Next Web (TNW) se déroule à Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle doit avoir lieu cette année, mais tardivement : les dates annoncées vont du 30 septembre au 1er octobre. Le site promet que « nous nous retrouverons en personne » suggérant que les gens pourront se rendre sur place. L’évènement sera aussi en ligne.

Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show, qui est en quelque sorte un équivalent japonais de l’E3, se déroulera cette année exclusivement en ligne, du 30 septembre au 3 octobre. Une présence sera autorisée pour la presse et les influenceurs, afin de pouvoir approcher les stands, tester les jeux vidéo et discuter avec les exposants.

Paris Games Week

D’ordinaire, la Paris Games Week se déroule en septembre et octobre, selon les éditions. Le rendez-vous de 2020 avait été annulé pour les raisons que l’on sait. Il n’a pas été annoncé si l’évènement reviendrait en 2021, à quelles dates et sous quelle forme.

Web Summit

En principe, le Web Summit doit revenir à Lisbonne du 1er au 4 novembre. Si le site officiel se montre relativement évasif, il semble que l’évènement dédié au web pourra de nouveau ouvrir ses portes pour accueillir du public et des orateurs.

