Une mise à jour critique est disponible pour les appareils mobiles d’Apple. Elle corrige une faille actuellement exploitée et nécessite donc d’être installée le plus rapidement possible.

La nouvelle mouture du système d’exploitation vient corriger un bug de sécurité qui permet à des pirates mal intentionnés de prendre le contrôle de votre appareil.

Les versions 14.4.2 d’iOS et d’iPadOS colmatent cette brèche, qui selon la documentation d’Apple, « a pu être activement exploitée » ces derniers temps. Il est donc primordial de faire la mise à jour au plus vite. Elle est disponible depuis le 26 mars 2021.

Comment faire la mise à jour ?

Rendez-vous donc dans l’application Paramètres,

Puis dans catégorie « Général »,

Et « Mise à jour logicielle ».

Si la mise à jour n’a pas été automatiquement installée, vous devriez avoir une alerte vous demandant de télécharger les 200 Mo de données nécessaires à la correction du système.

Si votre mobile ou votre tablette n’est pas éligible à iOS 14, un patch a tout de même été déployé dans la version 12.5.2. Pour les Apple Watch, il faudra effectuer une mise à jour vers la version 7.3.3 du système.

Si ce n’est pas déjà fait, pensez également à activer les mises à jour automatiques en vous rendant dans le menu idoine au sein des paramètres de mise à jour (« Général » puis « Mise à jour logicielle » et « MàJ automatiques »).

Ce patch de sécurité vient colmater la vulnérabilité CVE-2021-1879 qui touche le moteur Webkit en charge de l’affichage des pages web sur les appareils mobiles Apple. Le problème touche tous les navigateurs et pas seulement Safari, pensez donc bien à installer le correctif le plus rapidement possible.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo