La future enceinte connectée de Sonos serait la Roam, petite sœur de la Move nomade, disponible depuis 2019. Le lancement serait prévu pour le mois d'avril.

Chaque année, Sonos gonfle son catalogue d’enceintes connectées. En 2020, il avait lancé la barre de son premium Arc, sa première compatible avec le format Dolby Atmos. Pour 2021, le constructeur commercialiserait d’abord un produit un peu moins ambitieux et plus abordable financièrement. Selon une indiscrétion de The Verge, Sonos proposerait la Roam à partir du 20 avril, au prix de 169 dollars.

D’après les informations glanées par le média, la Sonos Roam serait une enceinte compacte et nomade. Elle viendrait donc se placer en-dessous de la Move au sein de la gamme dédiée à celles et ceux qui aiment transporter leur produit audio, que ce soit d’une pièce à l’autre, ou à l’extérieur. Elle serait aussi la deuxième enceinte compatible Bluetooth — après la Move.

Sonos devrait ajouter une enceinte compacte à son catalogue

Le nom Roam, qui peut se traduire par vagabonder, paraîtrait en tout cas bien choisi pour cette nouvelle enceinte Sonos. Compacte (16,5 x 6,35 x 6,35 centimètres) et légère (450 grammes environ), elle arborerait une silhouette triangulaire pour pouvoir se faufiler partout et assurer une bonne orientation du haut-parleur vers l’utilisateur. La Roam serait résistante à l’eau, ce qui la mettrait à son aise dans une salle de bain ou à la plage. Contrairement à la Move, plus grosse (24 x 16 x 12,6 centimètres), les dimensions devraient faciliter le transport — ne serait-ce que pour la glisser dans un sac.

Disponible en noir ou en blanc, la Sonos Roam offrirait une autonomie de 10 heures. La batterie se rechargerait par un port USB ou un socle sans fil (vendu séparément à 49 dollars).

En termes de fonctionnalités, on retrouverait :

Intégration dans l’application Sonos S2 ;

Lecture de la musique en Wi-Fi ou en Bluetooth (si plus accès au Wi-Fi) ;

Compatibilité avec le multi-room pour transférer/partager la lecture d’une pièce à l’autre ;

Compatibilité native avec Amazon Alexa et Google Assistant pour les commandes vocales ;

AirPlay 2 ;

Configuration stéréo possible en associant deux Roam (Wi-Fi uniquement).

Contacté par Numerama, Sonos n’a pas voulu commenter cette rumeur. Toutefois, l’officialisation pourrait avoir lieu très vite, si le calendrier obtenu par The Verge est avéré.

