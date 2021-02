Noémie Koskas - 15 février 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le Mac Mini, le tout petit ordinateur de bureau signé Apple, s'accompagne de la puissante puce M1 dans sa version la plus récente. Grâce à un code promo sur Cdiscount, son prix passe de 799 euros à 775 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’année dernière, Apple a renouvelé sa gamme de MacBook avec l’ajout de la puissante puce Apple M1. Le tout petit ordinateur de bureau de la marque à la pomme, le Mac Mini, n’échappe pas à cette upgrade. Ce nouveau processeur accorde un gain de puissance non négligeable, autant au niveau des performances de traitement que du côté des performances graphiques.

Habituellement proposé à 799 euros, le Mac Mini d’Apple (8 Go de RAM + SSD 256 Go) est actuellement disponible à 775 euros sur Cdiscount grâce au code promo 25EUROS.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques du Mac Mini M1 d’Apple ?

Le Mac Mini est un ordinateur de bureau au format très compact. Ses dimensions n’ont pas changé par rapport à la génération précédente : on retrouve donc là encore un boîtier carré de 19,7 cm de côté. Son design est lui aussi toujours le même, avec un châssis en aluminium 100 % recyclé.

Côté performances, le Mac Mini se démarque évidemment grâce à sa puce M1 (huit cœurs) puissante, qui lui accorde, selon Apple, des performances de traitement jusqu’à trois fois supérieures à la génération précédente, ainsi que des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Concrètement, vos tâches s’exécuteront de manière bien plus fluide et rapide, que cela soit, par exemple, au cours de vos sessions de jeu ou lors de montages vidéo ou photo. C’est ce que nos tests ont montré.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Ce Mac Mini s’accompagne de 8 Go de mémoire vive et d’un SSD de 256 Go. Ce dernier dispose donc d’une capacité de stockage plutôt confortable, et surtout, il donnera droit à des temps de chargement considérablement réduits, et à un lancement de la machine beaucoup plus rapide.

Et côté connectique ?

Le Mac Mini se présente comme un ordinateur de bureau, certes compact, mais surtout complet : il dispose ainsi d’un port Ethernet, de deux ports USB-C Thunderbolt, de deux ports USB-A, d’un port HDMI 2.0 et d’une prise casque 3,5 mm. Le Mac Mini pourra enfin prendre en charge jusqu’à deux écrans en simultané et dispose d’un haut-parleur intégré.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

