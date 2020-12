Romain Ribout - 17 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les AirPods 2 sont encore aujourd'hui les écouteurs true wireless les plus populaires d'Apple. Ils sont aujourd'hui à prix réduit sur Amazon et passent de 179 à seulement 133 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Apple affirme de plus en plus son expertise sur le marché de l’audio. Après des AirPods Pro excellents, la firme de Cupertino vient de lancer son premier casque sans fil à réduction de bruit. Ces produits ne sont en revanche très onéreux et expliquent peut-être pourquoi les abordables AirPods 2 ont toujours autant de succès en 2020.

Les célèbres écouteurs sans fil d’Apple sont aujourd’hui en promotion sur Amazon : 133 euros au lieu de 179.

Notez que le produit ne sera malheureusement pas livré avant Noël dû à la forte demande.

Pour mieux comprendre l’offre

Que savoir sur les AirPods 2 ?

Les AirPods 2 d’Apple sont des écouteurs sans fil lancés en début d’année 2019. Ils reprennent la recette qui a fait le succès du premier modèle avec ce design toujours aussi confortable dans les oreilles, car non intra. Ils apportent également quelques nouveautés, comme le Bluetooth 5.0 ou la compréhension des mots « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone. En ce qui concerne l’autonomie, elle est estimée à une vingtaine d’heures environ.

Pourquoi vont-ils de paire avec un iPhone ?

Tout simplement grâce aux nombreuses fonctionnalités qu’Apple garde exclusivement pour ses appareils. Les AirPods 2 s’appairent avec une facilité déconcertante et il est très aisé de basculer d’un iPhone, à l’iPad jusqu’au MacBook. On retrouve également plusieurs features intéressantes pour rendre l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, par exemple.

Comment faire si j’ai un smartphone Android ?

Pas de panique. Les AirPods 2 fonctionnent également avec tous les smartphones tournant sous Android. L’utilisation sera simplement un peu plus limitée sans les nombreuses fonctionnalités d’Apple. Pour les curieuses et curieux, tout est expliqué à cette adresse.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

