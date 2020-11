À la suite d'un test positif au Covid-19, vous avez reçu un QR code pour vous déclarer positif dans TousAntiCovid ? Pour rappel, si vous n'aviez pas déjà téléchargé l'application jusqu'ici, il n'est pas utile de le faire juste pour y entrer le code, ça ne servira strictement à rien.

C’est une précision sur le fonctionnement de l’application TousAntiCovid (et de StopCovid avant elle) qui ne semble pas si claire que ça, dans l’esprit de tous les Français. Lorsque vous êtes déclaré positif au Covid-19, vous pouvez recevoir un QR code pour vous déclarer comme tel dans TousAntiCovid. Mais si vous n’aviez pas déjà installé et activé l’application avant d’être d’être positif, rappelons que ce code n’aura aucune utilité.

Voici pourquoi.

TousAntiCovid prévient à partir d’un historique des contacts

Le fonctionnement de TousAntiCovid est plutôt simple, en théorie : l’application du gouvernement français va échanger des pseudonymes (des suites de chiffres et de lettres), via le Bluetooth, avec les autres smartphones qui ont installé l’app lorsqu’ils sont détectés comme étant à moins d’un mètre. Si cet échange dure plus de 15 minutes, chaque smartphone avertit le serveur central. Ce serveur central, en charge de prévenir les cas contact, dispose donc d’un historique des interactions considérées comme à risque si l’un des deux individus devenait positif à la covid-19.

Si vous téléchargez l’application uniquement lorsque vous êtes déclaré positif, le serveur central n’aura personne à avertir, puisqu’il n’aura aucun historique. Vous serez normalement en quarantaine chez vous, éventuellement avec des personnes qui sauront déjà qu’elles sont cas contact. Votre déclaration aura donc été inutile.

Les bases de cas contacts de TousAntiCovid et de l’Assurance maladie ne sont pas liées

Lorsqu’une personne se déclare positive auprès de l’Assurance Maladie, elle n’est pas déclarée positive dans TousAntiCovid, et inversement.

Les deux fichiers sont complètement séparés, et pour cause, les deux fonctionnent différemment :

L’Assurance Maladie lie votre positivité au Covid-19 avec votre identité et votre numéro de sécurité sociale. Pour déclencher le contact tracing humain, il faut vous signaler auprès d’un médecin, qui vous déclarera comme positif dans un fichier dédié. Ensuite, un opérateur de l’Assurance Maladie vous appellera pour que vous lui indiquiez qui dans votre entourage pourrait être cas contact, en fonction de la durée et la proximité de l’exposition. Elle contactera ensuite ces personnes individuellement pour les avertir, et leur donner les précautions à appliquer.

TousAntiCovid, de son côté, lie votre positivité au Covid-19 avec l’application installée sur votre smartphone. Le serveur central du service n’a ni votre identité ni votre numéro de sécurité sociale : il connaît seulement des pseudonymes (des séries de chiffres et de lettres produites par l’app) qui vous sont uniques. Lorsque vous entrez un QR code dans l’application, il signale au serveur central que vos pseudonymes appartiennent à une personne contaminée. Le serveur central va ensuite envoyer une notification à tous les smartphones (où TousAntiCovid est installé) qui auront reçu un ou plusieurs de ces pseudonymes pendant plus de 15 minutes, pour les prévenir qu’ils sont considérés comme cas contact.

En conclusion : suite à un test positif, vous devez à la fois vous signaler auprès de l’Assurance maladie et dans l’application (à condition que vous l’ayez déjà installée et utilisée auparavant) si vous voulez avertir le plus de cas contact possibles. Ensuite, il n’y a plus qu’à espérer que TousAntiCovid fonctionne…

