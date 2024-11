Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dyson Hot+Cool Jet Focus remplit deux fonctions : c’est un chauffage autant qu’un ventilateur. Son prix baisse de 130 € avant l’arrivée de l’hiver.

C’est quoi, cette promotion sur chauffage et ventilateur ?

Le chauffage ventilateur Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 est normalement vendu 429 €. Il est en ce moment proposé sur le site de Dyson au prix de 299 €.

C’est quoi, ce chauffage de Dyson ?

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus est un chauffage et un ventilateur, qui reprend le fameux design des purificateurs d’air et des ventilateurs de la marque. Son format vertical en forme d’anneau, d’une hauteur de 59,5 cm, est esthétique et compact. Avec un poids réduit de 2,68 kg, il se cale facilement dans une pièce et se déplace tout aisément. Vous pourrez l’incliner ou le tourner pour diriger son flux d’air, afin d’optimiser le chauffage ou la ventilation d’une pièce.

Des fonctionnalités automatiques sont présentes, comme la mesure de la température ambiante d’une pièce, pour assurer un chauffage régulier. Vous pourrez aussi programmer l’arrêt automatique du chauffage ou de la ventilation, à une heure précise. Une télécommande magnétique incurvée est fournie avec l’appareil. Elle embarque les commandes de base.

Le Dyson Hot+Cool Jet Focus permet de chauffer une pièce de 60 m² // Source : Dyson

À ce prix, ce chauffage de Dyson est-il une bonne affaire ?

130 € de réduction, c’est même une excellente affaire, surtout avant l’arrivée des périodes de froid. Le Dyson Hot+Cool Jet Focus peut chauffer une pièce uniformément et la maintenir à la température désirée. Le flux d’air est régulier et peut chauffer (ou rafraîchir) 186 litres d’air par seconde. Deux modes sont présents pour optimiser son fonctionnement. Le mode Diffused chauffe la pièce de manière homogène, tandis que le mode Jet Focus diffuse un puissant jet d’air plus puissant. Notez que sa conception sans pales le rend sûr et facile à nettoyer.

