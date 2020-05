Alors que le destin de l'application StopCovid est incertain, le gouvernement prépare une autre stratégie pour le traçage des contacts (contact tracing) en vue d'identifier et suivre les chaînes de transmission du virus. Mais pour cela, il faudra créer des fichiers informatiques et exploiter les données personnelles des Français. On fait le point.

C’est à partir du 11 mai que se mettra en place le plan du gouvernement pour organiser le déconfinement progressif du pays, avec une première phase qui s’étalera jusqu’au 2 juin — à supposer que les voyants restent au vert. Pour autant, les contraintes resteront fortes, en particulier du fait du maintien de l’état d’urgence sanitaire, qui a été instauré en mars, et qui est parti pour être prolongé au-delà du 24 mai.

En effet, le gouvernement a déposé un projet de loi qui proroge ce dispositif inédit et, surtout, vise à en compléter les dispositions actuelles (réquisition de masques, interdiction des rassemblements, fermeture de lieux publics, restriction des transports en commun, etc). L’exécutif n’a pas le choix : il doit passer par la loi. Si le Parlement vote en faveur du texte, ses effets se poursuivront jusqu’au 23 juillet.

Seuls 7 articles composent le texte présenté par le gouvernement début mai. L’un d’eux toutefois se démarque : il s’agit de l’article 6, qui constitue d’ailleurs à lui seul tout un chapitre de la loi. Il est consacré aux « dispositions relatives à la création d’un système d’information aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 », dans le cadre du traçage des contacts (contact tracing).

Que peut-on dire aujourd’hui de ce futur système d’information, ainsi que des données qui seront recueillies et traitées pour identifier et remonter les chaînes de transmission du virus SARS-CoV-2 ? On fait le point.

Quels sont les objectifs de ce plan ?

Ce nouveau système d’information vise à « lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 », justifie le gouvernement, une maladie qui a touché en France plus de 130 000 personnes, et dont plus de 25 000 ont péri. En effet, dans le plan du gouvernement pour aboutir au déconfinement, il y a la volonté d’effectuer « un travail d’identification » de tous les cas contact autour d’une personne infectée.

Quatre grandes finalités sont annoncées :

L’identification des personnes infectées , via des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte des résultats ;

, via des examens de biologie médicale de dépistage et la collecte des résultats ; L’identification des personnes présentant un risque d’infection , par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, au moyen si besoin d’enquêtes sanitaires en cas de cas groupés, par exemple ;

, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées, au moyen si besoin d’enquêtes sanitaires en cas de cas groupés, par exemple ; L’accompagnement des personnes infectées et celles susceptibles de l’être, avec des prescriptions médicales d’isolement pour éviter d’autres contaminations, selon les cas de figure ;

des personnes infectées et celles susceptibles de l’être, avec des prescriptions médicales d’isolement pour éviter d’autres contaminations, selon les cas de figure ; La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

Pourquoi le gouvernement va dans cette direction ?

Le gouvernement juge qu’il est nécessaire de créer des systèmes d’information ad hoc, car les dispositifs actuels « ne permettent pas le recensement des cas confirmés à destination d’un dispositif de tracing ni de mettre en œuvre le tracing lui-même », lit-on dans l’étude d’impact. Dans ces conditions, « il n’existait pas d’autre option que de permettre la création » dudit système.

Qu’est-ce que le contact tracing ?

Le traçage des contacts, ou contact tracing, consiste dans les grandes lignes à retracer les chaînes de transmission du virus, en identifiant les personnes qui sont malades ainsi que les individus qui ont été en contact prolongé avec elles. Cette méthode peut être faite par une application mobile, mais elle peut très bien être « artisanale », par exemple avec des enquêtes épidémiologiques menées sur le terrain. Ces moyens humains sont utilisés depuis des décennies.

L’un des enjeux du contact tracing est de déterminer ce qu’est un contact proche entre deux individus et, donc, de classer l’un des deux individus comme un « cas contact » si l’autre est effectivement malade. Deux facteurs jouent principalement : la proximité physique et la durée de cette proximité. Ce n’est pas la même chose de croiser un malade dans la rue que d’être attablé avec un porteur pendant une heure.

Comment le contact tracing sera-t-il mis en œuvre ?

Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, l’objectif est donc, dans le cadre du contact tracing, de « collecter des données d’ordre non médicales et médicales, pour les porter à la connaissance d’un grand nombre d’intervenants ». Il est question de diviser ce travail en trois niveaux de traçage des contacts, sans qu’il ne soit encore très clair sur les tenants et les aboutissants de ces différentes strates.

« Le recueil des résultats des tests par les laboratoires, le tracing de niveau 1 sera opéré par les médecins, le tracing de niveau 2 sera fait par l’assurance maladie, le tracing de niveau 3 est fait par les ARS pour identifier les zones de forte circulation virale, la surveillance épidémiologique locale et nationale sera organisée par Santé publique France et la Direction générale de la Santé ».

Quelle durée d’utilisation ?

L’existence de ce système d’information devra être limitée dans le temps. Aucune échéance n’est gravée dans le marbre, le texte expliquant qu’il sera mis en œuvre « pour la durée strictement nécessaire à [la lutte contre l’épidémie de Covid-19] ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi ». Le texte devrait être adopté courant mai, ce qui dessine une échéance à mai 2021.

L’expiration de ce dispositif dépendra aussi de plusieurs facteurs sanitaires : quels sont les traitements disponibles et efficaces pour secourir les malades ? Où en est le vaccin pour protéger l’organisme et l’entourage ? Quel est l’état de la courbe des personnes infectées ? En fonction des réponses apportées à ces questions, la date de fin pourrait être avancée ou repoussée.

De quelles données parle-t-on ?

Dans la mesure où il s’agit d’identifier des personnes infectées ou susceptibles de l’être, il est évident que des données à caractère personnel seront recueillies, traitées et stockées. Il y aura aussi des données médicales, puisqu’il est question de savoir la situation sanitaire de différents individus. Or dans la législation, ces éléments bénéficient d’une protection accrue, car il s’agit de données sensibles.

Le détail des données en jeu n’est pas encore connu. Le projet de loi renvoie les modalités d’application à un décret ultérieur, une fois recueilli l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dont le rôle est de s’assurer que les libertés publiques et individuelles ne sont pas fragilisées et, le cas échéant, que les exceptions soient limitées et temporaires.

Comment seront utilisées ces données ?



Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, les données doivent être rassemblées dans un dossier médical partagé dédié au coronavirus.

Celui-ci s’appuiera sur deux fichiers : le fichier Sidep (Système d’Information pour la Déclaration des Essais de Produits), « dans lequel seront inscrites les informations des laboratoires de biologie médicale lorsqu’un patient aura été testé positif », et le système Contact Covid, « inspiré du site de l’Assurance maladie Ameli, qui permettra d’avoir les coordonnées des personnes à contacter », déclarait le ministre le 2 mai.

Le gouvernement prévient que ces données « peuvent être partagées », mais cela ne veut pas dire à n’importe qui. En filigrane, on comprend que cela concernera les fameuses « brigades » qui regrouperont des médecins libéraux et d’autres membres d’équipes de l’assurance maladie, ainsi que des agents habilités de certains services d’organismes issus du secteur de la santé. Cela signifie cependant que du personnel non-médical sera autorisé à manipuler des informations de santé, et cela pose évidemment de nombreuses questions éthiques.

Peut-on refuser ce traitement ?

En l’état actuel des choses, le gouvernement entend effectuer ces traitements « sans le consentement des personnes intéressées », alors que cette approbation se trouve au cœur du Règlement général sur la protection des données. Une particularité que le Conseil d’État a également vue : ce dispositif sera organisé « sans que les responsables du traitement aient à recueillir au préalable, dans tous les cas, le consentement des intéressés ».

Une erreur ? En fait, le consentement n’est pas le seul critère permettant d’autoriser un traitement de données. Il y a en cinq autres, dont la mission d’intérêt public et l’intérêt légitime. Ce dernier est soumis à trois conditions (légitimité, nécessité et pondération). Si elles sont réunies, un traitement peut être mis en œuvre sans le consentement préalable des personnes.

Qui y aura accès ?

Les « brigades » chargées du contact tracing seront composées de plusieurs milliers de personnes, voire de quelques dizaines de milliers de personnes pour établir un suivi efficace à l’échelon national. Le président du Conseil scientifique Covid-19, le médecin et immunologue Jean-François Delfraissy, a livré un ordre de grandeur : il faudrait 15 000 ou 20 000 personnels, voire peut-être 30 000.

Il n’est pas dit qu’on arrive à ces seuils, du moins dans un premier temps. Olivier Véran a évoqué la mobilisation de 3 000 à 4 000 salariés de l’Assurance maladie, et déclaré qu’il est envisagé de faire appel aussi aux bénévoles de la Croix-Rouge et des employés des centres communaux d’action sociale (CCAS), « si on se rendait compte qu’on manquait de personnes capables de faire du tracing ».

Dans le projet de loi et son étude d’impact, le gouvernement évoque les organismes suivants :

le ministère de la Santé ;

le service de santé des armées ;

l’Agence nationale de santé publique ;

les organismes nationaux et locaux d’assurance maladie ;

les agences régionales de santé ;

les communautés professionnelles territoriales de santé ;

les établissements de santé ;

les maisons de santé ;

les centres de santé et les médecins prenant en charge les patients ;

les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les patients.

L’exécutif précise que, pour chaque autorité ou organisme, un décret viendra préciser quels services et quels personnels « dont les interventions sont nécessaires » pour le contact tracing et « les catégories de données auxquelles ils ont accès, ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité le justifie ».

Quel lien avec l’application StopCovid ?

Hormis le fait qu’elle propose aussi de réaliser un traçage des contacts dans le contexte de la pandémie de coronavirus, cette initiative n’est pas liée à l’application StopCovid, qui est très controversée. C’est ce que dit l’étude d’impact du gouvernement : « ces systèmes d’information sont techniquement et juridiquement indépendants du projet StopCovid, évoqué par le Premier ministre ».

Même observation du Conseil d’État : en tenant compte de l’étude d’impact et des « précisions apportées par le gouvernement », il est établi que ce dispositif « est totalement distinct du projet Stop Covid, dont l’objectif est de permettre d’identifier les personnes en contact avec une personne infectée par une application téléchargée sur les téléphones portables des intéressés ».

Quelle durée de conservation des données ?

Si l’existence de ce système d’information est limitée dans le temps, qu’en est-il du devenir des données collectées à travers lui ? Elles ne seront pas conservées. L’article de loi énonce que « les données collectées par ces systèmes d’information [aux fins de la lutte contre la pandémie] ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée ». En clair, elles devront être détruites.

Quid du secret médical ?

En France, les médecins et professionnels de santé sont soumis au secret professionnel. C’est le secret médical. Celui-ci couvre l’ensemble des informations concernant le patient dont le médecin a connaissance et lui interdit de les communiquer à des tiers. Dans ces conditions, comment cela va-t-il se passer avec le projet du gouvernement de créer un système d’information qui manipulera des données de santé ?

Le gouvernement a justement prévu le coup. Il prévoit une dérogation à l’article L1110-4 du Code de la santé publique. Celui-ci traite justement des droits des personnes malades et inclut la possibilité de créer par la loi une exception au secret médical. C’est de cette façon que l’exécutif va franchir l’obstacle et éviter de s’exposer ou d’exposer le corps médical à des infractions pénales.

Que dit le Conseil d’État ?

Le Conseil d’État a été saisi le 29 avril sur ce projet de loi. Dans son avis, rendu le 1er mai, la plus haute juridiction de l’ordre administratif français « estime que les conditions générales prévues par le législateur pour la mise en œuvre de ces traitements de données à caractère personnel ne portent pas, par elles-mêmes, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ».

Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’État observe que le texte « se borne à autoriser le pouvoir réglementaire à créer un ou plusieurs systèmes d’information […], sans en définir l’architecture générale, et à ne prévoir que certaines de ses modalités de mise en œuvre ». Dès lors, en l’état, l’institution ne trouve rien à y redire. Ce qui importera, ce sera le contenu du décret d’application.

Dans son avis, le Conseil tient à rappeler que ce dispositif « repose sur un objectif d’intérêt général incontestable », et, qu’en l’état des informations fournies par le gouvernement et vu les avis scientifiques, ces systèmes d’information « sont nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies », à condition néanmoins d’en réévaluer la pertinence périodiquement, en fonction de la situation épidémique.

Enfin, l’institution relève que le dispositif « revêt un caractère temporaire », car il arrivera un moment où « le traitement ne pourra plus être mis en œuvre et les données collectées devront être effacées », avec l’extinction de la crise sanitaire. De plus, il lui est confié la tâche « d’écarter tout risque d’utilisation des données […] à d’autres fins que les strictes nécessités médicales » de lutte contre le Covid-19.

Que dit la CNIL ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’a pas encore rendu public son avis sur les articles du projet de loi entrant dans son domaine de compétence. La commission des lois de l’Assemblée nationale a néanmoins d’ores et déjà entendu la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, en amont de l’examen du texte par les élus, le 5 mai 2020.

En préalable à l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, la commission des lois de l'Assemblée nationale auditionne Marie-Laure Denis, Présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

A suivre en direct ▶️ https://t.co/NER6tB5JaU#DirectAN pic.twitter.com/McMmGnvzti — Assemblée nationale (@AssembleeNat) May 5, 2020

Quelles suites ?

Dans la mesure où il s’agit d’un projet de loi, le contenu du texte est amené à évoluer au cours de l’examen parlementaire, au niveau des commissions, mais aussi en séance, à l’Assemblée nationale comme au Sénat. En outre, la CNIL doit encore livrer son analyse et beaucoup dépendra aussi du décret d’application, qui fixera certains détails cruciaux de ce texte.

Une fois la loi votée, le gouvernement sera habilité, dans un délai de trois mois après la promulgation du texte, à prendre par ordonnance « toute mesure […] ayant pour objet de préciser ou compléter l’organisation et les conditions de mise en œuvre des systèmes d’information », mais dans les limites de l’article. Cette ordonnance devra être validée par le parlement.

Crédit photo de la une : Timon Studler