[Le Deal du Jour] Le dernier keynote d'Apple, qui s'est tenu le 13 octobre dernier, a dévoilé les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro. D'ores et déjà disponibles en précommande, ils bénéficient actuellement d'une réduction de 30 euros chez RED by SFR.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En raison du contexte sanitaire, le keynote d’Apple s’est tenu le 13 octobre, soit un mois plus tard que prévu. Mais il n’a pas déçu, notamment avec la présentation des tout nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, déjà disponibles en précommande, aux côtés des versions Mini et Pro Max, pour lesquelles il faudra encore attendre. À peine annoncés, les iPhone 12 et 12 Pro bénéficient déjà d’une réduction sur RED by SFR.

Initialement proposé à 909 euros, l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage est affiché à 879 euros chez RED by SFR. La version 128 Go tombe à 929 euros au lieu de 959 euros, et la version 256 Go baisse à 1 049 euros au lieu de 1 079 euros.

En ce qui concerne la version Pro de l’iPhone 12, le modèle 128 Go est disponible à 1 129 euros au lieu de 1 159 euros. Les versions 256 Go et 512 Go sont respectivement affichées à 1 249 euros (au lieu de 1 279 euros) et à 1 479 euros (au lieu de 1 509 euros).

À noter que les deux iPhone sont proposés avec le forfait RED 80 Go sans engagement à 14 euros, ou sans.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques communes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro ?

Les deux nouveaux modèles de la marque à la pomme partagent plusieurs points communs, dont leur puce ultra rapide A14 Bionic qui assure non seulement une compatibilité avec l’imminente 5G, mais également des performances décuplées et des graphismes de haute volée. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro disposent également d’un design semblable avec un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces dans les deux cas, agrémenté d’une protection résistante Ceramic Shield. Le look de ces nouveaux iPhone rappelle par ailleurs l’iPhone 4 avec son cadre métallique plat et droit.

Mentionnons également le retour du MagSafe, connecteur magnétique que l’on trouvait notamment sur les anciens MacBook de la marque et qui vient ici se clipser à l’arrière de l’iPhone pour notamment le charger sans fil.

Quelles sont leurs différences ?

Les principales différences résident dans le module photo : si l’iPhone 12 se dote d’un double capteur de 12 mégapixels, avec un grand angle et un ultra grand-angle, la version Pro ajoute un téléobjectif ainsi qu’un capteur LiDAR, que l’on retrouve notamment dans l’iPad Pro 2020, et qui utilise la réalité augmentée de façon plus précise, pour les jeux par exemple, et qui permet également de mieux moduler des réglages côté photo et de mieux gérer les profondeurs. Les clichés capturés par l’iPhone 12 Pro bénéficient aussi d’un nouveau format, l’Apple ProRaw, qui offre davantage de possibilités au niveau de la retouche photo. Enfin, l’iPhone 12 Pro est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, Dolby Vision compris, tandis que l’iPhone 12 se limite à 30 images par seconde.

En ce qui concerne le stockage, l’iPhone 12 commence à 64 Go alors que la version de départ de l’iPhone 12 Pro démarre à 128 Go.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo