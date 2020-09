Noémie Koskas - 29 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Samsung a rattrapé son retard en matière de réduction de bruit active avec le lancement de ses écouteurs sans fil Galaxy Buds Live. Plus d'un mois après leur sortie, leur prix baisse de 199 euros à 142 euros sur Amazon.

Avec ses Galaxy Buds Live annoncés en août dernier, Samsung a enfin rattrapé ses concurrents en matière de réduction de bruit active. Même si Apple et Sony proposent une qualité supérieure, les écouteurs sans fil du fabricant coréen profitent d’un bon rapport qualité-prix grâce à une réduction de 50 euros sur leur prix d’origine.

Lancés à 199 euros, les Samsung Galaxy Buds Live sont désormais disponibles à 142 euros sur Amazon, dans leur coloris noir.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques des Samsung Galaxy Buds Live ?

Les Samsung Galaxy Buds Live sont des écouteurs sans fil en forme de haricots. Samsung a décidé de se débarrasser du design intra-auriculaire que l’on trouvait sur les Galaxy Buds précédents. Ici, on a un format open-fit, qui assure un très bon (et confortable) maintien dans l’oreille. Les écouteurs disposent de trois micros et ainsi qu’un capteur de voix intégré qui détecte le mouvement de la mâchoire de l’utilisateur afin de fournir une meilleure qualité sonore malgré le bruit ambiant. La surface des oreillettes contient également des zones tactiles, que vous pourrez personnaliser depuis l’application Galaxy Wearable. Cette dernière permet aussi de définir des presets audio, pour paramétrer les écouteurs ou encore régler la réduction de bruit active.

Que vaut la réduction de bruit active des Samsung Galaxy Buds Live ?

Malgré un format open-fit qui ne manque pas d’atouts, les Samsung Galaxy Buds Live ne bénéficient pas d’une très bonne isolation passive… La faute revenant à ce design, qui ne comporte pas d’embouts isolants. La réduction de bruit active n’est donc pas la meilleure comparé à Apple et Sony, mais Samsung a le mérite de rattraper son retard et d’enfin proposer cette option, qui reste satisfaisante pour ce prix. Toutefois, en ce qui concerne les appels, le filtrage des bruits ambiants sera excellent : la réduction de bruit est très satisfaisante lorsque vous téléphonez.

Qu’en est-il de la qualité audio ?

Les oreillettes embarquent des haut-parleurs de 12 mm signés AKG. La signature sonore de ces Samsung Galaxy Buds Live se concentre surtout sur les basses. Les amateurs de musique qui apprécient des basses bien présentes et riches seront plus que ravis. L’application donne également la possibilité de choisir d’autres modes, comme le mode ampli ou le mode clair.

Que faut-il savoir de plus à propos de ces écouteurs ?

S’il y a bien une qualité qu’on apprécie chez les Samsung Galaxy Buds Live, c’est bien leur excellente autonomie. Même avec la réduction de bruit activée, les utilisateurs auront droit à plus de 7 heures d’écoute. Avec le boîtier, qui se charge en USB-C, l’autonomie grimpe même jusqu’à 30 heures grâce à trois recharges supplémentaires. Enfin, les oreillettes disposent de la certification IPX2, qui leur permet de résister aux gouttes d’eau.

