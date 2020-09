Les précommandes de la Xbox Series S et de la Xbox Series X sont désormais ouvertes. Vendues respectivement 299,99 et 499,99 euros, les deux consoles de Microsoft seront disponibles à partir du 10 novembre en France.

Si Sony a quelque peu laissé les joueurs à eux-mêmes concernant les précommandes de la PS5 (le constructeur s’est excusé), Microsoft a partagé toutes les modalités de lancement concernant la Xbox Series X et la Xbox Series S. Les deux consoles seront disponibles le 10 novembre dans le monde et on peut les réserver depuis ce mardi 22 septembre, à 9h (heure française). La première coûtera 499,99 euros tandis que l’autre est proposée à 299,99 euros.

Parmi les revendeurs au sein desquels on pourra acquérir une Xbox Series S et/ou une Xbox Series X, on peut déjà citer : Amazon, la FNAC, Cdiscount ou encore Micromania — en plus du Microsoft Store. En raison de l’incertitude qui entoure le volume de Xbox Series S et de Xbox Series X produites, on ne peut qu’encourager les personnes très intéressées à précommander à l’heure précisée par Microsoft. À chaque nouvelle console, les premiers stocks partent comme des petits pains et, parfois, les réapprovisionnements n’ont pas lieu avant plusieurs mois. La PS5 en est une nouvelle preuve : 24 heures après l’ouverture des réservations, les différentes enseignes affichent ‘Indisponible’ ou ‘Épuisé’.

Où précommander la Xbox Series X et la Xbox Series S ?

Cdiscount

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

Amazon

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

Fnac

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

* On recommande le retrait en magasin pour une livraison plus rapide.

Darty

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

* On recommande le retrait en magasin pour une livraison plus rapide.

Boulanger

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

* On recommande le retrait en magasin pour une livraison plus rapide.

Micromania

La Xbox Series X est disponible à 499,99 euros

La Xbox Series S est disponible à 299,99 euros

PAS DE XBOX ALL ACCESS POUR LE 22 SEPTEMBRE

En revanche, celles et ceux qui voulaient profiter de l’offre Xbox All Access devront ronger un peu leur frein : le service financier ne sera pas accessible le 22 septembre. Microsoft promet qu’il le sera avant le 10 novembre dans les pays qui n’y auront pas droit tout de suite (Canada, France, Pologne et Corée du Sud), en espérant qu’il y ait des stocks alloués pour les joueuses et joueurs intéressés. Pour rappel, le Xbox All Access permet d’obtenir une Xbox Series S ou une Xbox Series X pour respectivement 24,99 euros ou 32,99 euros par mois. Le crédit — à taux zéro — dure deux ans et intègre un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Foire aux questions

Est-ce que le Xbox Game Pass est inclus avec les précommandes ?

Non (sauf en passant par le Xbox All Access). Le Xbox Game Pass est l’abonnement mensuel qui permet d’accéder à plusieurs dizaines de jeux vidéo. Il est très facile d’y souscrire, sachant qu’il n’y a pas de durée d’engagement.

Quelle sont les différences entre la Xbox Series S et Xbox Series X ?

La Xbox Series S et la Xbox Series X appartiennent à la même gamme et font partie de la même génération de console. En revanche, elles se distinguent sur plusieurs points.

Voici les principales différences entre la Xbox Series X et la Xbox Series S :

Xbox Series X Xbox Series S Processeur AMD Zen 2, 8 cœurs @ 3,8 Ghz AMD Zen 2, 8 cœurs @ 3,6 Ghz Carte graphique AMD RDNA 2 @ 1,825 Ghz (52 CUs) AMD RDNA 2 @ 1,565 Ghz (20 CUs) Puissance graphique 12,15 tflops 4 tflops Stockage 1 To 512 Go Stockage extensible (carte mémoire) 1 To Lecteur Blu-ray UHD ✅ ❌ Affichage 4K @ 60 fps 1440p @ 60 fps Prix 499,99 € 299,99 €

Est-ce que mes jeux Xbox One seront rétrocompatibles ?

Oui. Microsoft mise sur une transition ultra douce pour ce passage à la nouvelle génération. Les jeux et les accessoires sont rétrocompatibles, sauf ceux qui sont liés à la caméra Kinect.

