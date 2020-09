Apple lance un abonnement qui regroupe tous ses services, d'Apple Music à iCloud.

Profitant de sa conférence de rentrée, Apple a annoncé une nouveauté qui entre tout à fait dans la stratégie initiée par la marque ces dernières années : Apple One. Il s’agit d’un abonnement mensuel regroupant tous les services par abonnement d’Apple. L’offre semble extrêmement complète et très compétitive par rapport à des abonnements individuels à ces différents services.

Si l’on en croit la conférence Apple, Apple One comprend dans son offre de base :

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud

Une version « Premier » de l’abonnement permet d’avoir également Apple News (service d’abonnement aux médias non disponible en France) et Apple Fitness+, nouveau service dédié à l’entraînement sportif, proposant de véritables cours de sport et un programme d’entretien et de renforcement musculaire.

Apple One sera disponible à l’automne avec un mois d’essai, à des tarifs allant de 14,95 € par mois pour un abonnement individuel, à un abonnement à 29,95 € par mois en « Premier ». Seul hic ? Le stockage iCloud le plus généreux, à 2 To, semble limité à l’offre Premier. L’offre individuelle viendra avec 50 Go (même pas de quoi sauvegarder un iPhone) et l’offre famille, avec 200 Go… ce qui est très insuffisant, si la dite famille est équipée de produits Apple synchronisés à iCloud.

Il faudra voir à quel point Apple autorise ses clients à prendre des options sur chacun des abonnements. Si c’est le cas, chacun des abonnements pourrait répondre à tous les usages numériques liés à la culture et au divertissement, même s’il faut reconnaître qu’aujourd’hui, Apple Music et iCloud ont clairement plus d’avance que les autres produits de l’offre Apple One.

