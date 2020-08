Au travail, le smartphone est un outil incontournable. Mais au-delà des fonctionnalités de communication et de navigation, il peut vous aider à organiser votre journée et votre communication professionnelle. Sur Android, ces quatre applications remplissent cette fonction.

Contrairement aux iPhone, les smartphones Android sont livrés avec des logiciels par défaut différents. Des constructeurs comme Samsung portent une attention particulière à l’offre logicielle présente dans leurs smartphones, que ce soit par des applications maison ou des partenariats — on pense à Microsoft. D’autres, comme OnePlus ou Google, préfèrent livrer des smartphones les plus épurés possibles : tout reste à construire pour l’utilisateur.

Devenu l’ordinateur mobile principal pour les tâches courantes, un smartphone a tout intérêt à bien être équipé s’il est dédié à un usage professionnel. Il ne remplacera pas vos logiciels les plus lourds, mais pourra grandement vous aider à séquencer votre journée ou à collaborer avec des collègues. Le tout est d’avoir les bonnes applications. Nous en avons sélectionné 4 pour notre série Power User, qui permettent de commencer à mieux utiliser un smartphone Android au travail.

La meilleure liste de tâches : TickTick

Il existe des dizaines de listes de tâches pour Android, mais TickTick gagne notre cœur pour des tas de raisons. Déjà, elle fonctionne sans compte, ce qui vous permet de l’utiliser immédiatement. Si vous décidez de créer un compte, vous la retrouverez sur toutes les plateformes, avec une synchronisation de vos notes.

Mais surtout, son système de note est extrêmement complet : cela va de la liste de courses aux étapes d’un projet, avec à chaque fois une barre de progression pour savoir où vous en êtes. TickTick gère également des rappels, un calendrier et plusieurs widgets qui vous permettront de ne pas avoir à ouvrir l’application pour accéder à vos tâches, bref, en faire plus avec moins. Avec le widget de l’application sur l’écran d’accueil, vous n’aurez aucun mal à suivre ce qu’il vous reste à faire et à organiser votre temps.

La meilleure interface ordinateur / smartphone : Pushbullet

Si vous n’avez pas envie d’utiliser l’application Windows Mon Téléphone ou que votre ordinateur ne tourne pas sur l’OS de Microsoft, vous avez une option excellente sous la main : Pushbullet. Pushbullet vous permet de ne plus avoir à utiliser votre smartphone quand vous travaillez sur votre ordinateur. L’extension installée sur votre navigateur vous donne accès à une interface qui vous permet d’envoyer et de recevoir des SMS, mais aussi de faire un pont entre vos appareils.

Oui, vous pourrez vous envoyer des messages à emporter avec vous sur votre smartphone, ou transférer des fichiers et photos de l’un à l’autre. Tout se passe dans une sorte de conversation avec vous-mêmes et on adore l’efficacité de l’app : bien plus simple que de brancher un smartphone pour récupérer une photo. À installer d’urgence.

Le meilleur outil de collaboration : Dropbox

Oui, il y a des tas d’offres de stockage dans le cloud. Mais s’il fallait n’en retenir qu’une, Dropbox a vraiment des arguments. On notera avant tout la simplicité d’usage : faire un dossier pour le retrouver ailleurs que sur son smartphone ou le partager avec quelqu’un pour collaborer est à la portée de toutes et tous.

L’offre de base, gratuite, donne droit à 2 Go de stockage. Il faut une bonne gestion de vos fichiers, mais cela permet d’envoyer des projets complets, de sauvegarder les documents au format texte du jour, d’avoir une copie de vos factures et autres documents administratifs à portée de main… bref, sans même passer par une offre professionnelle, Dropbox va vous aider au quotidien.

La meilleure app pour rester concentré : a decluttered launcher

Notre dernière app va vous surprendre : il s’agit d’un lanceur qui vous permettra de moins faire attention à votre smartphone. La productivité est aussi une question d’attention et a decluttered launcher propose de vous aider à vous concentrer. Tout l’objectif est de minimiser les distractions : pas d’application en vue, pas de notification. Seulement 4 raccourcis que vous pourrez configurer s’affichent à l’écran.

Ensuite, vous n’avez accès qu’à des swipes : vers le bas pour aller faire une recherche sur le web, vers la gauche pour prendre une photo et vers la droite pour accéder à vos contacts. En clair, si vous avez une grosse journée devant vous, a decluttered launcher sera votre meilleur allié.

