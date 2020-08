Pierre Bourgès - 06 août 2020 Tech

L'iPhone XS est aujourd'hui en promotion sur Rakuten. On peut le retrouver à 612 euros au lieu de 1 159 lors de son lancement.

Ce n’est pas parce que les iPhone 11 et 11 Pro sont sortis que l’iPhone XS n’est plus d’actualité. Ce smartphone profite encore de performances amplement suffisantes pour faire tourner les applications d’aujourd’hui et, en plus, son prix ne cesse de baisser.

Au lieu de 1 159 euros lors de son lancement, puis 1059 après une première baisse de prix, l’iPhone XS est aujourd’hui à 612 euros sur Rakuten. C’est presque moitié prix pour ce smartphone toujours haut de gamme.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence avec l’iPhone 11 Pro ?

La différence la plus importante se trouve au niveau du module photo puisque l’iPhone XS n’a pas de capteur ultra grand-angle. Il conserve en revanche son téléobjectif et son capteur principal de 12 mégapixels qui proposent une excellente qualité d’image.

Autrement, l’iPhone XS n’a pas la dernière génération de puce d’Apple. Il est tout de même propulsé par une A12 Bionic qui reste aujourd’hui très performante et assure tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone.

Quelles sont les autres caractéristiques de cet iPhone XS ?

L’iPhone XS arbore une très belle dalle OLED de 5,8 pouces. En plus de son très bon contraste, elle est aussi très lumineuse et permettra de regarder ses séries préférées en plein soleil cet été sans problème.

L’autonomie est quant à elle plutôt bonne et assurera une journée sans vous laisser tomber. Il faudra en revanche être patient pour le recharger avec son adaptateur 5 W fourni dans la boîte. Notez que l’iPhone XS est compatible charge sans fil et qu’il est étanche.

Que faut-il savoir de plus ?

L’iPhone XS est sorti en 2018, il est donc encore assez récent. Il profitera d’iOS 14 et devrait être encore compatible avec les prochaines versions pendant quelques années encore. Si vous achetez un iPhone XS aujourd’hui, il n’y a donc pas de raison de s’inquiéter, ce smartphone reste toujours aussi actuel.

Si vous hésitez avec les nouveaux iPhone, consultez notre guide pour savoir quel iPhone est fait pour vous.

