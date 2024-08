Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Lancé plus tôt cette année, l’iPad Air M2 bénéficie déjà d’une réduction exceptionnelle sur Rakuten. Si vous recherchez une tablette performante et polyvalente, c’est l’occasion rêvée de profiter d’une économie de 200 €, mais ne tardez pas : l’offre est valable pendant peu de temps.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad Air M2 ?

L’iPad Air M2 2024 est habituellement vendu à partir de 719 € sur le site d’Apple. Le modèle 11 pouces, 128 Go avec la Wi‑FI 6E (version internationale) est proposé en ce moment sur Rakuten au prix de 519 € avec le code TECH30.

Vous pouvez situer ce modèle en termes de performances dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple.

C’est quoi, cette tablette Apple dernière génération ?

Doté de la puissante puce M2, l’iPad Air (aussi surnommé l’iPad 7) est la tablette polyvalente d’Apple. Couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, la puce M2 de cette tablette ne fait aucun compromis sur la vitesse et la fluidité. Sur le papier, la puce affiche une amélioration de 15 % des performances du processeur et de 25 % des performances graphiques par rapport à la puce M1. Cette configuration lui permet aussi d’être compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

La configuration permet de gérer plusieurs applications à la fois ou de jouer à des jeux avec de bons graphismes sur son écran LCD Liquid Retina Display de 11 pouces.

Pour ce qui cherche une alternative aux PC portables classiques, l’iPad Air M2 11 pouces peut se transformer en véritable petit laptop avec le clavier Magic Keyboard, également en promotion à 284 € avec le code RAKUTEN15.

Le clavier Magic Keyboard de l’iPad Pro M4. // Source : Numerama

Ce modèle est également compatible avec les Apple Pencil, y compris le Pro, le tout dernier stylet de la marque. Il est capable de détecter la pression et de déclencher certaines actions en conséquence.

En termes de design, on retrouve une patte similaire aux anciens modèles M1, avec cette fois-ci des tranches plates rappelant ce que l’on trouve sur les derniers iPhones.

Ici, il s’agit d’un modèle prévu pour le marché international, mais cela ne change en rien sa configuration et sa compatibilité. Il dispose directement de son adaptateur EU pour la recharge sur les prises françaises.

À ce prix, ce iPad Air M2 est-il une bonne affaire ?

Pour ce tarif, c’est une excellente affaire. Vous avez ce qui se fait de plus polyvalent en termes de tablette. Certes, le modèle Pro (M4) est disponible pour les usages plus poussés, mais celui-ci reste le choix ultime pour bénéficier d’un équilibre parfait entre performance et prix.

