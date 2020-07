Apple déconseille de fermer votre MacBook si vous avez apposé un cache sur la caméra de l'écran. La firme ajoute que la lumière verte à côté de la webcam serait suffisante pour savoir si elle est allumée ou non.

« Ne fermez pas votre MacBook, MacBook Air, ou MacBook Pro avec une protection sur la caméra », met en garde Apple sur son site officiel, dans une publication repérée par MacRumors le 10 juillet 2020.

Les risques encourus seraient d’ « abîmer votre écran, car l’écart entre l’écran et le clavier a été conçu pour être très resserré et sensible ». La firme précise également que couvrir la caméra peut empêcher le capteur de lumière ambiante de fonctionner correctement, ainsi que les fonctionnalités comme l’éclairage automatique ou l’option True Tone (qui change légèrement les couleurs d’un écran pour s’adapter à l’environnement).

Il est très fréquent que les propriétaires de laptops recouvrent la webcam de leur ordinateur : en 2016, les internautes avaient repéré que même Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, le faisait. Le Guardian avait alors tenté de savoir s’il s’agissait de paranoïa ou d’une crainte réelle, tranchant sur le fait que c’était probablement « un peu des deux ». Des séries comme Black Mirror ont renforcé cette peur, mettant en scène dans la saison 3 un adolescent à qui des personnes malveillantes font du chantage après avoir pris le contrôle de sa webcam.

Faites confiance à la lumière verte ?

Pourtant dans son communiqué, Apple est formel : la lumière verte qui s’affiche à côté de l’orifice de la webcam suffirait amplement à savoir si elle est allumée ou non. « Vous le saurez toujours », assure la multinationale. « Nous créons des produits Apple pour protéger votre vie privée et vous donner le contrôle sur vos informations. Nos produits et fonctionnalités incluent des technologies de protection de la vie privée qui permettent de minimiser à combien de données nous — ou n’importe qui d’autre — avons accès. »

Les plus précautionneux verront toutefois toujours d’un mauvais œil le fait de laisser sa caméra non-couverte, ne serait-ce que parce que même si la lumière verte fonctionnait obligatoirement à chaque fois, tout le monde n’est pas devant son ordinateur en permanence pour vérifier qu’elle est bien éteinte.

Il s’agirait donc de le fermer entre chaque utilisation.

Et pour le fermer correctement, Apple est formel : il ne faut pas qu’un post-it, du tissu ou du cuir viennent s’immiscer entre les deux surfaces. Pourtant, la vente de cache-webcam est désormais monnaie courante en ligne ; certains sites proposent même des gros ronds épais en cuir, voire un système d’ouverture-fermeture glissant.

La multinationale envisage quand même la possibilité que « votre entreprise vous oblige à couvrir votre webcam », auquel cas elle conseille d’utiliser un cache qui ne soit pas plus épais qu’une feuille de papier (0,1 mm) ou de ne pas prendre un papier qui colle (comme un post-it). Si ce n’est pas le cas, vous êtes invités à enlever la protection à chaque fois que vous voulez refermer votre écran.