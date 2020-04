Que vous la trouviez magistrale ou surcotée, la série d'anticipation Black Mirror vous a probablement marqués. Si certains épisodes sont applaudis unanimement, d'autres peuvent sembler trop peu crédibles. Avez-vous les mêmes goûts en matière d'épisodes que les autres lecteurs et lectrices de Numerama ? Placez les épisodes que vous avez vus sur la grille interactive développée par WeDoData et comparez en direct vos résultats !

Regarder un épisode de Black Mirror revient souvent à jouer à se faire peur. La tension fonctionne car, des plus critiques aux plus crédules, il nous est impossible de réprimer une pensée, aussi banale qu’humaine : « Et si c’était possible ? » La série d’anticipation a marqué les années 2010 avec son savant mélange de prophéties juste assez crédibles pour qu’elles puissent nous sembler très, voire trop proches de nous.

Pour déterminer quels épisodes sont considérés comme les plus crédibles ou les plus effrayants, nous avons développé un sondage d’un autre genre, une petite grille où vous pouvez placer les épisodes selon vos propres impressions. Ensuite, vous pouvez vous comparer en temps réel aux autres internautes. Aucune information sur votre navigation ni donnée personnelle n’est collectée.

Note : vous n’êtes pas obligés de noter tous les épisodes pour vous comparer ! Placez ceux que vous voulez, et cliquez sur « me comparer ».

L’année 2020 sera marquée à tout jamais par l’apparition du coronavirus et la pandémie mondiale qui a contraint la moitié de la population mondiale au confinement. Alors que les gestes barrières sont primordiaux pour ralentir l’épidémie, les États et grandes entreprises réfléchissent aujourd’hui au développement, plus ou moins perfectionné, plus ou moins invasif, d’applications qui permettraient de tracer et suivre la propagation de la maladie à travers les mouvements des citoyens.

Black Mirror a pris pour habitude de nous plonger dans des scénarios proches de notre réalité pour s’interroger sur la place des technologies dans nos vies. Un tel scénario pourrait, comme beaucoup d’autres, avoir été théorisé dans un épisode de la série qui appartient aujourd’hui à Netflix, et qui a été développée à l’origine par Charlie Brooker et Annabel Jones pour la chaîne anglaise Channel 4. Replongez-vous dans Black Mirror à travers ce petit sondage interactif : qui sait, il vous donnera peut-être envie de revoir toute la série !

Cet article a été réalisé en partenariat avec WeDoData, agence française réputée, spécialisée dans le datajournalisme et la visualisation de données. Pour ce projet, WeDoData s’est inspiré de plusieurs innovations web comme celle du New York Times.

Crédit photo de la une : Netflix