Samsung songerait lui-aussi à retirer les chargeurs fournis avec ses smartphones. On a déjà entendu cette éventualité du côté d'Apple.

Apple et Samsung semblent s’être passés le mot. Alors que des premiers bruits de couloir indiquent que la firme de Cupertino pourrait retirer le chargeur — et les écouteurs — des boîtes de ses futurs smartphones, la multinationale coréenne en ferait de même. Selon les informations du média local ETNews publiées le 8 juillet, la décision serait effective en 2021 (contre dès cette année pour Apple).

« Samsung discute de la manière dont il pourrait retirer le chargeur de ses smartphones avec les entreprises concernées », expliquent plusieurs sources. Il y a en effet toute une économie derrière ce changement de paradigme, qui constituerait un sacré manque à gagner pour certains fournisseurs.

Pourquoi Samsung veut retirer les chargeurs

Supprimer le chargeur du packaging revêt plusieurs intérêts, même si cela peut constituer un défaut aux yeux des utilisateurs. Il y a la donnée économique, avec une baisse des coûts qui permettrait de compenser la hausse liée au passage à la 5G. Ce point sous-entend que l’absence de chargeur dans la boîte n’aurait potentiellement aucune répercussion sur le prix, ce que les géants de la tech’ devront justifier auprès des consommateurs.

Sur ce point, Samsung et Apple peuvent s’appuyer sur dix ans d’accessoires fournis avec leurs produits. Les deux entreprises se disent que vous avez forcément un chargeur en votre possession, sauf, peut-être, si vous passez d’un écosystème à l’autre. Dans le cas de Samsung, c’est encore plus simple : ses smartphones récents se rechargent par l’intermédiaire d’un port USB-C, qui est devenu un standard. La charge sans fil s’est également développée ces dernières années, et les stations restent les mêmes d’une génération à l’autre.

Il ne faudrait pas oublier non plus l’argument écologique, lié à des packagings aux mensurations réduites et à une baisse de la production des chargeurs. Bien évidemment, plus de chargeur fourni avec son smartphone ne veut pas dire plus de chargeur du tout : on aura toujours la possibilité de l’acheter en option en cas de besoin.