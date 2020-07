Pierre Bourgès - 06 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPhone 11 profite d'une superbe promotion de plus de 150 euros sur Rakuten. Initialement lancé à 809 euros, il se négocie en effet à 650 euros désormais.

L’iPhone 11 est le smartphone premium le plus abordable de la firme de Cupertino. Il bénéficie d’ailleurs du meilleur rapport qualité/prix de la lignée haut de gamme d’Apple.

Au lieu de 809 euros, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 650 euros sur Rakuten, soit une réduction de plus de 150 euros sur ce smartphone Apple toujours aussi actuel.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence avec un iPhone 11 Pro ?

Si l’iPhone 11 a pu être de 250 euros moins chers que le 11 Pro à son lancement, c’est au prix de quelques concessions. Le 11 arbore alors un excellent écran LCD (Liquid Retina) de 6,1 pouces. Il est certes plus grand que celui du 11 Pro, mais ne profite pas de la technologie OLED. Les différences sont toutefois minimes grâce à une calibration très juste de la dalle LCD.

De même, l’iPhone 11 se dote de deux modules caméra. Le téléobjectif est réservé au modèle ultra premium d’Apple. Là aussi, la différence n’est pas forcément notable, dans la mesure où l’iPhone 11 a déjà l’un des meilleurs duos de capteurs du marché. Grâce à l’ingénierie d’Apple, le mode portrait est disponible sur l’iPhone 11, même sur l’objectif principal avec un angle plus grand.

Qu’a-t-il de plus que l’iPhone XR, son prédécesseur légitime ?

En plus d’un objectif ultra grand-angle, l’iPhone 11 profite de quelques améliorations notables. Il est d’abord propulsé par un SoC A13 Bionic, la dernière puce d’Apple et la même que celle du 11 Pro, qui fait tourner n’importe quelle application de l’App Store. Même les jeux les plus gourmands n’arriveront pas à mettre en difficulté la puce d’Apple.

Par ailleurs, cette lignée d’iPhone 11 a surpris la concurrence, et même les utilisateurs, par une nette amélioration de l’autonomie. Elle est meilleure que sur le XR — c’est même l’une des meilleures du marché. On pourra donc tenir une très longue journée sans aucun problème.

Est-il adapté à mes besoins ?

Dans la récente gamme d’Apple, le SE, le 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max s’alignent. La firme de Cupertino offre un choix de plus en plus large. L’iPhone 11 est le smartphone premium au prix réduit. Il profite d’un grand et excellent écran ainsi que d’une très bonne autonomie. Si deux capteurs photos vous suffisent, l’iPhone 11 est fait pour vous. C’est le meilleur rapport qualité/prix d’Apple.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.