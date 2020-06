La conférence annuel d'Apple dédiée aux développeurs et à l'écosystème logiciel aura lieu entièrement en ligne cette année. Et malgré des conditions étonnantes, cette édition est particulièrement importante.

Quoi ? La conférence annuelle d’Apple dédiée aux développeurs et à l’écosystème logiciel

La conférence annuelle d’Apple dédiée aux développeurs et à l’écosystème logiciel Quand ? Le lundi 22 juin 2020 à partir de 19h

Le lundi 22 juin 2020 à partir de 19h Où ? Dans l’application Apple Developer ou sur YouTube

La WWDC d’Apple est un événement incontournable du mois de juin. En 2020, la conférence dédiée aux développeurs s’impose comme un immanquable du monde de la tech, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, car c’est l’une des seules conférences tech maintenue ce semestre, en raison de la pandémie : très tôt, Apple a décidé d’en faire un événement entièrement virtuel.

Ensuite, parce qu’elle promet d’être très fournie en annonces : en plus des nouveaux systèmes d’exploitation d’Apple qui seront présentés (iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS), on s’attend enfin à voir les premiers ordinateurs tournant avec des processeurs maison. Un enjeu financier et stratégique pour Apple, mais aussi pour l’écosystème tech complet, car se séparer d’Intel a des conséquences, notamment sur la compatibilité des applications et logiciels.

Enfin, c’est dans un climat particulier que cette WWDC s’ouvre, car Apple est doublement assiégé sur la question des marchés d’application, par la justice qui cherche à savoir si l’entreprise a créé une situation de monopole où la concurrence est impossible, mais aussi par des développeurs qui estiment être lésés par la « taxe Apple », commission de 30 % prise sur les ventes des produits numériques. Difficile d’imaginer que l’entreprise de Cupertino n’évoquera pas ce sujet dans une conférence qui réunit les développeurs du monde entier.

Comment suivre la WWDC

Les annonces les plus importantes de la WWDC sont retransmises en public. Le temps où Apple ne diffusait ses conférences dans un cercle restreint est révolu et le keynote peut être suivi sur YouTube. Le lecteur ci-dessous vous permettra de lancer la conférence à 19h, heure française.

Si vous souhaitez la regarder depuis un iPad ou votre iPhone, vous pouvez télécharger l’application Apple Developer qui listera également les sessions et conférences plus techniques.