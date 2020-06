[Le Deal du Jour] Si vous hésitiez, c'est le moment de craquer pour le nouvel iPhone SE. Le dernier smartphone d'Apple est proposé aujourd'hui à 439 euros sur Rakuten.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’iPhone SE est le smartphone le moins cher d’Apple en 2020. Lancé en pleine crise du coronavirus, le smartphone de la firme de Cupertino reprend les formes de l’iPhone 8 tout en jouissant des performances brutes d’un 11 Pro. Ce petit monstre de puissance est en effet doté de la puce A13 Bionic, de quoi faire tourner n’importe quelle application.

Initialement annoncé à 489 euros, le smartphone peut être acheté à 439 euros sur Rakuten. Une économie de 50 euros pour arriver à un prix plus que raisonnable dans la gamme d’Apple.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence avec un iPhone 11 Pro ?

Oui, il a fallu faire quelques concessions pour atteindre ce tarif. La nouvelle génération de SE reprend le châssis de l’iPhone 8 et ses bords quelque peu imposants pour un smartphone en 2020. Il conserve Touch ID à la place de Face ID plus récent — bien plus pratique cependant en ces temps où le masque est de rigueur. Le smartphone garde aussi un écran de 4,7 pouces Retina et n’a pas de triple capteur photo. Dans ce petit gabarit, il dispose tout de même des excellentes performances de l’iPhone 11 Pro.

Que vaut l’iPhone SE 2020 en photo ?

L’iPhone SE est équipé d’un seul capteur photo de 12 mégapixels (f/1,8). Cela ne l’empêche pas de disposer d’une partie photo assez efficace. Le HDR est réussi, les contrastes sont jolis et l’iPhone s’en sort convenablement de jour comme de nuit. Il est en plus épaulé par une partie logicielle très performante grâce au processeur A13 Bionic. Le mode portrait s’avère lui aussi efficace grâce aux solutions maison d’Apple pour capturer des visages. Pour prendre des animaux ou des objets avec ce mode, il faudra cependant passer par des applications professionnelles, comme Halide.

Est-ce un smartphone pour moi ?

L’iPhone SE 2020 est le meilleur rapport performance/prix de la gamme d’Apple. Sa puissance et sa résistance aux éclaboussures lui permettront d’avoir de bonnes années devant lui. C’est aussi l’un des rares smartphones sur le marché à conserver un format compact. À l’heure où toutes les marques agrandissent leurs téléphones, les petites mains apprécieront un maintien du format 4,7 pouces.

