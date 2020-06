La Commission européenne annonce que TikTok s'engage à respecter son code de bonne conduite contre la désinformation. L'application mobile, très prisée par les jeunes, a été à quelques reprises épinglée sur ce terrain.

TikTok fera davantage pour lutter contre la désinformation circulant sur son service. C’est l’engagement qu’a pris Kevin Mayer, le patron de la très populaire application mobile, après des discussions avec les responsables de l’Union européenne. Le 9 juin, l’intéressé était en visioconférence avec Thierry Breton, le commissaire en charge du marché intérieur. Et le lendemain, sa collègue, Věra Jourová, annonçait la nouvelle.

« Je suis heureuse d’annoncer que TikTok a confirmé son adhésion au code européen sur la désinformation », a-t-elle écrit sur Twitter. L’intéressée a également fait savoir que des échanges nourris ont lieu avec la direction de WhatsApp, une application de messagerie chiffrée de bout en bout, par ailleurs filiale de Facebook, pour déterminer de quelle façon elle pourrait s’y conformer.

Good conversation with Kevin Mayer, CEO of #TikTok

Entertaining millions, TikTok has a role to play against #disinformation, especially in the fight 🦠🥊

I invite major platforms to subscribe to the 🇪🇺 #CodeOfPractice to address the spread of fake news & improve transparency. pic.twitter.com/hLjeB1n9O4

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 9, 2020