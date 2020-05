SFR s'est associé à Samsung pour inclure un téléviseur connecté dans une offre Internet. Quel modèle est concerné ?

Quand on souscrit à une offre mobile chez un opérateur, il est possible d’acquérir un téléphone — à un tarif plus ou moins avantageux. Dans un communiqué publié le 28 mai, SFR annonce une opération similaire, mais pour s’équiper d’un téléviseur UHD dernière génération associé à une offre Internet fixe (Fibre ou ADSL) et la Box 8. Cette opération est en partenariat avec Samsung.

Comme toujours avec ce genre d’offre, il convient de vérifier si elle vaut vraiment le coup — et le coût. Sur le papier, l’idée de permettre à l’abonné d’obtenir un téléviseur qui tirera — vraiment — profit de sa connexion internet est pertinente (surtout avec la Fibre). Aujourd’hui, on regarde beaucoup de programmes par l’intermédiaire de plateformes de streaming, lesquelles fonctionnent mieux avec une bonne bande passante.

Que vaut la téléviseur Samsung proposé par SFR ?

Le modèle retenu par Samsung et SFR est le TU8005. On parle ici d’un téléviseur LCD entrée de gamme lancé en 2020. Il ne bénéficie pas de la technologie QLED, qui réunit les meilleurs arguments développés par Samsung. Le TU8005 s’appuie tout de même sur une résolution 4K UHD et reste compatible avec le HDR (pic de luminosité à 300 nits). Quant au processeur Crystal Processor 4K, il n’est pas le meilleur du catalogue (pas d de machine learning pour améliorer le rendu).

Le TU8005 est surtout intéressant pour son écosystème, articulé autour du système d’exploitation maison Tizen. Il est ultra complet et offre la possibilité d’accéder à une foule d’applications très appréciées à l’heure actuelle (Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal, Disney+, Apple TV…). On retrouve aussi AirPlay 2 pour diffuser rapidement du contenu depuis un appareil iOS. Pour terminer, le TU8005 intègre le Filmaker Mode, qui désactive tous les artifices afin de ne pas dénaturer un film ou une série.

Celles et ceux qui choisiront cette formule auront droit à ce que SFR appelle le Bonus TV. Il comprend :

La livraison premium dans la pièce de son choix ;

L’option Multi TV pour disposer d’un second décodeur TV ;

Un disque dur numérique d’une capacité de 300 heures pour des enregistrements.

Un rapide calcul

Le TU8005 est proposé en trois tailles : 43 pouces (110 centimètres), 55 pouces (140 centimètres) et 65 pouces (165 centimètres). Le coût d’acquisition dépendra de la version choisie. Pour la déclinaison 43 pouces commandée avec une formule Fibre Power, il faudra payer 1 euro au moment de la souscription, puis 8 euros par mois pendant 2 ans. Facture totale : 193 euros alors que le téléviseur est vendu 599 euros. Bien évidemment, ce prix n’intègre pas l’abonnement Fibre en lui-même (25 euros par mois pendant un an, puis 45 euros).

Ne serait-ce pas moins cher d’opter pour un opérateur plus abordable et d’acheter le téléviseur à part ?

Fibre SFR : 25 x 12 + 45 x 12 + 193 = 1 033 euros ;

Fibre Red by SFR : 23 x 23 + 599 = 1 128 euros.

L’écart n’est donc pas si marqué, d’autant que vous pouvez très bien profiter d’une promotion et payer la TV moins cher. Et en choisissant Red by SFR, vous ne serez pas engagé.

Cette offre Box + TV de SFR sera disponible à partir du 9 juin pour les nouveaux clients. Les abonnés pourront en profiter courant de l’été.

