En France plus que partout ailleurs dans le monde, l’achat d’un smartphone est majoritairement privilégié à la location. Celle-ci possède pourtant des avantages indéniables : facilité à changer de téléphone rapidement, coût final moindre et des frais étalés dans le temps.

Quel est l’intérêt de prendre un smartphone en location ? Tout dépend de votre profil d’utilisateur de smartphone. S’il est primordial pour vous de posséder un appareil performant et beau entre les mains, alors vous avez tout intérêt à vous intéresser aux offres de location.

Au contraire, dans le cas où vous préférez acheter un smartphone au tarif le plus bas possible et faire en sorte qu’il tienne 3 ou 4 ans, on vous déconseillera formellement de passer par la location. Comme pour les voitures, son principal intérêt repose sur le fait que l’on peut souvent changer de modèle et essayer les dernières versions.

Du côté de Samsung, il y a de nombreux avantages à passer par le service Up2you et nous allons vous les détailler. Up2you est le service de location de smartphones haut de gamme du géant coréen qui permet de louer tous les appareils de la gamme S, Note et Z et de changer de smartphone tous les 4 mois.

La possibilité de changer de smartphone régulièrement

Le plus grand intérêt de la location de smartphone est sans conteste de pouvoir changer régulièrement d’appareil. Avec le service de location Up2you de Samsung, il est ainsi possible de changer de smartphone tous les quatre mois. Par exemple, si vous décidez de louer un Samsung Galaxy S20 aujourd’hui, à sa sortie, vous aurez la possibilité de l’échanger contre le prochain produit de la gamme Galaxy Note de Samsung.

Comme pour une voiture, le prix de la location dépend de la jeunesse de l’appareil : plus il est récent et puissant, plus le prix de la location est élevé. Cela signifie que pour échanger votre Galaxy S20 contre un futur Galaxy Note, il faudra probablement revoir légèrement à la hausse le loyer versé tous les mois. À l’inverse, vous pouvez faire baisser le loyer en prenant un Galaxy S10, le smartphone haut de gamme de Samsung de 2019.

Il y a une particularité à prendre en compte quand on désire changer de téléphone : toute souscription à un contrat de location Up2you engage le loueur du smartphone pendant deux ans. Et chaque changement de smartphone relance l’engagement pendant les deux prochaines années à venir.

Faire des économies par rapport au prix d’achat classique

Louer son smartphone permet également de faire quelques économies sur l’achat d’un smartphone neuf. Prenons le cas du Samsung Galaxy S20. Celui-ci est actuellement vendu 909 euros neuf dans les principales boutiques en ligne française.

La location du Samsung Galaxy S20 pendant 24 mois en passant par Up2you permet de faire baisser l’addition, mais aussi d’étaler le paiement sur 24 mois. Il est possible de faire baisser le prix de base d’au moins 126 euros, voire bien plus en cas de reprise de son ancien smartphone.

Voici un petit calcul des économies que l’on peut réaliser sur un Galaxy S20 :

Lors de la location, il faut payer un premier acompte de 119 euros, puis de régler ensuite mensuellement un loyer de 31 euros par mois pendant 24 mois. Cela revient à 863 euros, soit une économie de 46 euros.

Jusqu’au 30 avril prochain, Samsung permet toutefois d’économiser 80 euros sur le premier acompte de 119 euros en utilisant le code UPYS20 dans le panier. Ajouté aux 46 euros d’économie sus-cités, cela fait donc une économie de 126 euros sur le prix de base du Galaxy S20, soit 783 euros à payer au total.

Un point important à prendre en compte est le fait que le service Up2you de Samsung est un service de location longue durée sans option d’achat. À la fin du contrat, il faut donc obligatoirement rendre le smartphone loué ou l’échanger contre un nouveau produit. Plus besoin de s’embêter à gérer ses vieux produits : ils sont directement reconditionnés par Samsung.

Enfin, toujours jusqu’au 30 avril prochain, Samsung offre jusqu’à 100 euros de remise supplémentaire sur la reprise d’un ancien smartphone. Cette remise, une fois l’état du téléphone vérifié, est alors versée sous forme de chèque à l’ancien propriétaire.

Actuellement Samsung reprend par exemple un Huawei P30 Pro (128 Go) 250 euros (soit 350 euros avec les 100 euros de remise supplémentaire) ou 300 euros pour iPhone XS max 64 Go (soit 400 euros avec la remise supplémentaires).

Des assurances anti-casse et anti-vol intégrées aux locations

Le dernier avantage de prendre un smartphone en location, c’est qu’il est plus simple d’y accoler une assurance contre la casse ou contre le vol que pour un achat. Alors qu’une assurance classique pour smartphone acheté dans le commerce coûte souvent une dizaine d’euros par mois, celle proposée par Samsung pour la location d’un smartphone haut de gamme est avantageuse.

La moins chère ne coûte que 6 euros par mois pour le Galaxy S10e, 8 euros par mois pour un Galaxy S20 ou un Galaxy Note 10+ et peur monter jusqu’à 16 euros par mois pour les luxueux Samsung Galaxy Z Flip ou Galaxy S20 Ultra.

Cas pratique : passer d’un iPhone XS à un Galaxy S20

Prenons enfin un cas pratique : vous possédez un iPhone XS classique avec 64 Go d’espace de stockage et vous souhaitez louer un Galaxy S20 sur Up2you. Le Galaxy S20 coûte actuellement 909 euros à l’achat. Voici à combien il vous reviendra si vous le louez sur Up2you.

Officiellement, la location sur 24 mois est affichée au tarif de 863 euros . Soit 24 versements de 31 euros et un premier acompte de 119 euros.

. Soit 24 versements de 31 euros et un premier acompte de 119 euros. Mais en utilisant le code UPYS20 dans le panier au moment de valider le panier de la location, il est possible d’économiser 80 euros sur le premier acompte de 119 euros. Le prix de revient du Galaxy S20 passe alors à 783 euros .

dans le panier au moment de valider le panier de la location, il est possible d’économiser 80 euros sur le premier acompte de 119 euros. Le prix de revient du Galaxy S20 passe alors . Enfin, il est possible de faire reprendre votre iPhone XS 400 euros jusqu’au 30 avril prochain avec le bonus de 100 euros sur la reprise de votre ancien smartphone. Le prix du Galaxy S20 passe alors à 383 euros.

Une fois le smartphone loué, vous avez la possibilité de l’échanger pour un autre appareil tous les quatre mois. Passer d’un Galaxy S20 à un Galaxy S20+ par exemple est très simple, il suffit de choisir le smartphone sur Samsung Shop, puis de demander l’échange. Le prix de la location va alors augmenter tous les mois (passant de 31 à 35 euros par mois) et nécessite de payer un nouvel acompte. Vous êtes alors ré-engagé pendant deux ans.

Une fois le téléphone choisi, vous avez alors une semaine pour réaliser le transfert de données entre le Galaxy S20 et le Galaxy S20+ et renvoyer le Galaxy S20 à Samsung. Les frais de livraison sont toujours gratuits, que ce soit pour la réception ou l’envoi d’un smartphone.

Pour en savoir plus sur le programme de location Up2you (prix, appareils disponibles, assurances), rendez-vous sur le site officiel.

Crédit photo de la une : Jonas Leupe via Unsplash