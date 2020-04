Romain Ribout - il y a 46 minutes Tech

[Le Deal du Jour] La Fnac propose aujourd'hui environ 10 % réduction pour jusqu'à 400 euros de remise immédiate sur différentes configurations sur-mesure de l'Apple MacBook Pro 16 pouces. Faites votre choix !

Le MacBook Pro 16 pouces est l’ordinateur portable le plus puissant d’Apple. Il existe deux modèles distincts par défaut, mais il est toutefois possible de le rendre encore plus puissant en choisissant vous-même les composants. Il est alors possible d’atteindre jusqu’à 64 Go de mémoire vive ou encore 4 To de stockage via SSD, moyennant une contrepartie financière évidemment.

Cependant, la Fnac offre aujourd’hui la possibilité d’économiser environ 10 % sur la configuration sur-mesure de votre choix. Une offre non négligeable pour l’un des ordinateurs portables les plus onéreux du marché.

Pour mieux comprendre l’offre

Que savoir sur le MacBook Pro 16 pouces d’Apple ?

Le MacBook Pro de 16 pouces a été officialisé en novembre 2019 et remplace désormais le format 15 pouces. C’est une machine ultra puissante douée de mobilité qui ne vous fera pas défaut au quotidien, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. D’autant plus si vous choisissez une configuration sur-mesure adaptée idéalement à vos besoins.

Quels sont les points communs à toutes les configurations sur-mesure du MacBook Pro 16 ?

Dans tous les cas, le MacBook Pro intègre une dalle Retina propulsée par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs, avec une diagonale qui s’étend jusqu’à 16 pouces. On retrouve également la fameuse Touch Bar, Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil, le fameux clavier ciseau et même une nouvelle batterie pour plus d’autonomie. En ce qui concerne la connectique, on retrouve quatre ports USB-C Thunderbolt 3 (dont le port d’alimentation) et un port casque.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama