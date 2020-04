Apple commercialise désormais des embouts en silicone pour AirPods Pro. Il était temps, puisqu'il s'agit d'éléments sensibles, que l'on peut perdre et/ou abimer facilement.

Les AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs sans fil du marché quand on est un utilisateur iOS. Et si les premiers AirPods avaient échappé aux embouts en silicone pour s’insérer dans l’oreille sans provoquer aucune gêne, l’évolution Pro n’a pas pu y couper. Pendant longtemps, il n’était pas possible d’en racheter facilement, il fallait passer par le SAV ou se rendre en boutique pour en obtenir (en fournissant le numéro de série de ses écouteurs).

Désormais, sur le site d’Apple, on peut acquérir des jeux de remplacement moyennant 9 euros.

Pour ce tarif, on peut donc commander quatre embouts de remplacement, d’une taille unique (trois options au choix : S, M et L). On pourra toujours reprocher à Apple de se faire de l’argent sur un élément indispensable pour profiter d’un produit vendu 279 euros. Mais le fait est que ces embouts sont fragiles et/ou peuvent s’égarer facilement. Pour les moins soigneux, c’est donc une excellente nouvelle.

Vous pouvez désormais malmener vos AirPods Pro

Derrière l’opportunisme commercial d’Apple, il peut y avoir un vrai besoin. Les embouts en silicone sont très exposés : ils peuvent se déchirer, se salir et se perdre. C’est encore plus vrai pour celles et ceux qui utiliseraient leurs AirPods Pro pendant une activité sportive. L’opportunité d’acquérir des embouts de remplacement offre une solution de repli non négligeable et on aura un peu moins peur de les malmener (ce qui ne veut pas dire qu’on pourra faire n’importe quoi avec).

On rappelle que les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts (S, M et L) et que ces derniers reposent sur une confection différente des écouteurs classiques. Là où les autres viennent encapuchonner une tige, ceux des AirPods Pro se clipsent facilement sur chaque écouteur. Ce choix étonnant permet de garantir un confort supplémentaire (la présence d’une tige peut faire mal sur de longues sessions d’écoute), d’autant que le silicone choisi par Apple est très souple — et, par ricochet, un peu plus vulnérable.

Crédit photo de la une : Apple