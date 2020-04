Le Surface Neo pourrait ne pas voir le jour en 2020. Selon plusieurs indiscrétions, Microsoft ne lancerait aucun appareil Windows 10X cette année.

La pandémie de coronavirus bouleverse le monde de la tech et les acteurs des différents marchés sont contraints de revoir leurs plans pour 2020. Dans un article publié le 9 avril sur ZDnet, on apprend par exemple que Microsoft ne devrait lancer aucun appareil estampillé Windows 10X dans les mois à venir. Par conséquent, on ne verrait pas Surface Neo — l’ordinateur portable à deux écrans — avant 2021.

On espérait pourtant voir l’étonnant appareil, dévoilé en fin d’année dernière, sous certains sapins de Noël. En début d’année, la multinationale donnait les clés aux développeurs pour qu’ils adaptent leurs applications. Les plans auraient changé et Microsoft préfèrerait d’abord lancer Windows 10X sur des produits n’ayant qu’un seul écran — une possibilité qui s’est d’ailleurs vite esquissée.

Chez Microsoft, le double écran attendra ?

Ce serait un sacré changement de paradigme pour Windows 10X, qui était censé alimenter toute une gamme d’appareils associant deux écrans (pas seulement Surface Neo) avec des optimisations d’affichage adaptées au format. La supposée focalisation sur un développement mono écran suppose que Microsoft se montrerait plus prudent que prévu. Et, a priori, il ne laisserait aucun partenaire tiers commercialiser un produit double écran compatible Windows 10X avant lui. Tout porte à croire que le système d’exploitation simplifié prendrait d’abord place sur les Surface déjà commercialisés (on pense notamment aux hybrides).

En misant sur un Windows 10X mono écran, Microsoft pourrait prendre le risque de fragmenter les usages — et les publics — sur les PC et hybrides susceptibles d’être compatibles avec les deux versions de Windows 10. Il faudra que l’entreprise soit claire sur ce que permettent les deux systèmes d’exploitation pour ne pas perdre les utilisateurs en cours de route.

Cette nouvelle philosophie derrière Windows 10X n’aurait, en revanche, aucune incidence sur l’autre produit double écran de Microsoft. Surface Duo, à mi-chemin entre le smartphone et la tablette, serait toujours attendu pour cette année. Il faut dire que le produit n’est pas concerné par Windows 10X : il s’appuie sur une version modifiée d’Android et une architecture ARM (comme un smartphone et une tablette). Aux dernières nouvelles, de premières livraisons cet été étaient envisagées — mais c’était avant que le monde ne plonge dans la crise du Covid-19.

Crédit photo de la une : Microsoft