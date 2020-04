[Le Deal du Jour] Les AirPods Pro sont aujourd'hui disponibles au prix inédit de 204 euros. C'est tout simplement la promotion la plus intéressante depuis la sortie des écouteurs sans fil à réduction de bruit active d'Apple.

Les AirPods Pro ont été lancés en fin d’année 2019 par la firme de Cupertino. Ce sont les premiers écouteurs sans fil d’Apple à proposer la réduction de bruit active, pour un tarif qui s’élevait à 279 euros à leur sortie. Aujourd’hui, vous n’êtes cependant pas obligé de payer le prix fort, puisqu’on les trouve à seulement 204 sur Rakuten. C’est définitivement le bon moment pour craquer : ils n’ont jamais été aussi bon marché.

Pour mieux comprendre l’offre

La réduction de bruit active des AirPods Pro est-elle efficace ?

Apple intègre pour la première fois un système d’annulation du bruit ambiant à ses écouteurs sans fil. Cette fonctionnalité, qui permet de se couper du monde extérieur pour favoriser l’immersion du son, est par ailleurs bluffante sur les AirPods Pro. Le silence est incroyable, aussi bien dans un open space que chez soi pour couper le bruit des voisins et ils sont bien plus légers qu’un casque à porter.

Les AirPods Pro proposent-ils d’autres fonctionnalités ?

Oui, et la plus intéressante d’entre elles est sûrement le mode Transparence. Concrètement, il s’agit du procédé inverse de la réduction de bruit, ce qui permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous sans avoir besoin de retirer les oreillettes. On note également la présence de l’égalisation adaptative pour répartir idéalement le son en fonction de la forme de vos oreilles.

Que faut-il savoir de plus sur les AirPods Pro ?

Tout d’abord, l’autonomie a été améliorée par rapport à leurs prédécesseurs. Avec son boîtier de recharge (compatible charge sans fil), les AirPods Pro offrent une endurance de 24 heures environ. Ensuite, les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple sont également certifiés IPX4 pour garantir une étanchéité à la sueur et sous la pluie.

