Tous les mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. Pour avril 2020, ce sont la saga Destination Finale et la trilogie Le Hobbit qui sont notamment à l'honneur.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En avril 2020, parti pour être un mois de confinement en France, vous aurez du temps pour binge-watcher les cinq films Destination Finale et la trilogie Le Hobbit, réalisée par Peter Jackson. Du côté des contenus originaux, Amazon s’en remet notamment à la série Tales from the Loop, produite par Matt Reeves (The Batman).

Séries

Tales from the Loop — 3 avril

Tales from the Loop s’articule autour d’une ville construite à proximité d’une machine conçue pour percer les mystères de l’univers.

Bibi and Tina — 3 avril

Les aventures d’une adolescence prénommée Bibi et de sa meilleure amie prénommée Tina. D’où le titre.

All or Nothing : Arizona Cardinals — 10 avril

Un documentaire sur une équipe de football américain qui n’a plus remporté le Super Bowl depuis un très long moment.

Une Île — 14 avril

Vous vous souvenez de Laetitia Casta ?

Superstore, saison 1 à 4 — 15 avril

Plongée dans le quotidien d’employés d’un grand magasin, avec humour bien sûr.

Bosch, saison 6 — 17 avril

Bosch (Titus Welliver) doit faire face au plus grand défi de sa carrière. Pourtant, ce n’est que l’avant-dernière saison…

Films

Saga Destination Finale, film 1 à 5 — 1er avril

Quand on défie la mort, eh bien on finit quand même par mourir.

La 6ème, la pire année de ma vie — 1er avril

Faux, c’est la 4ème.

Cœurs ennemis — 1er avril

L’épouse d’un colonel britannique s’éprend d’un architecte allemand au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Keira Knightley et Alexander Skarsgård y forment un couple irrésistible.

Trilogie Le Hobbit — 13 avril

C’est comme Le Seigneur des Anneaux, mais ça se passe avant. Et il y a Legolas. Et des nains, plein de nains. Histoire de rappeler qu’Amazon a une série autour de l’univers du SDA dans les tuyaux ?

The Last Full Measure — 24 avril

L’histoire vraie d’un homme infiltré dans les cercles de pouvoir de Washington, risquant jusqu’à son futur pour s’assurer qu’on décerne bien une médaille d’honneur à un aviateur oublié.

The Informer — 27 avril

Humour

Alban Ivanov, élément perturbateur — 15 avril

Un spectacle de 2016 d’un humoriste français.

Fabrice Éboué, Plus rien à perdre — 2 avril

Si vous voulez rire un peu dans cette période compliquée, Fabrice Éboué est votre ami. Il s’agit d’une diffusion exclusive à la plateforme.

