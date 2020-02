Romain Ribout - il y a 13 minutes Tech

Oui, c’est bientôt la fin des soldes d’hiver, mais les promotions ne sont pas encore terminées. Le MacBook Pro 16 pouces (modèle i7 ou i9) profite aujourd’hui d’une réduction allant jusqu’à plus de 250 euros sur Amazon.

Le MacBook Pro de 16 pouces est un ordinateur portable ultra puissant qui ne fait pas défaut au quotidien. Il s’agit sans sans aucun doute de l’un des produits les plus premium de la marque à la pomme à l’heure où nous écrivons ces lignes et l’un des meilleurs ordinateurs portables au monde. Difficile de ne pas partager un bon plan le concernant lorsqu’une promotion pointe le bout de son nez.

Au lieu de 2 699 euros, le modèle i7 + SSD 512 Go est actuellement disponible à 2 480 euros sur Amazon, soit une réduction 219 euros sur son prix d’origine.

Le modèle i9 + SSD 1 To est également en promotion sur Amazon. Une réduction de 260 euros le fait passer à 2 939 euros, contre 3 199 habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro 16″ i7 + 500 Go ?

Le premier MacBook Pro 16″ est propulsé par un processeur Intel Core i7 hexacœur de 9e génération, cadencé à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz), et embarque une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et on trouve également un SSD de 512 Go.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro 16″ i9 + 1 To ?

Le second modèle du MacBook Pro 16″ est plus puissant, mais évidemment plus cher. Il embarque quant à lui un processeur Intel Core i9 octocœur de 9e génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz). On continue de monter en gamme avec la carte graphique AMD Radeon Pro 5500M et un SSD qui double la capacité de stockage jusqu’à 1 To. En revanche, la quantité de mémoire vive est identique, à savoir 16 Go.

Que savoir de plus ?

Que ce soit l’un ou l’autre modèle, le nouveau MacBook Pro est une machine surpuissante, quasi parfaite au quotidien, après tant d’années d’errance. Les nouveautés sont tellement nombreuses qu’une vidéo vaut mieux qu’un long paragraphe.

