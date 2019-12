Un troisième Galaxy Note 10 devrait bientôt être ajouté à la gamme. Moins puissant, donc moins cher.

En août dernier, Samsung a lancé les Galaxy Note 10 et Note 10+. Pour entamer son année 2020, un troisième membre, baptisé Note 10 Lite, devrait s’ajouter à la famille. Dans un article publié le 22 décembre, WinFuture dit tout sur ce smartphone pensé pour être plus abordable que ses grands frères. Pour preuve, il ne serait vendu que 609 euros à partir de janvier — contre 959 euros pour le Note 10 normal.

Pour être proposé à ce prix, le Note 10 Lite sacrifierait le processeur Exynos 9825, remplacé par l’Exynos 9810 qui équipait le Galaxy S9 en 2018 (ce qui est déjà très suffisant pour la majorité des usages). Il axerait son principal argument sur son écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un capteur d’empreintes digitales intégré. Bien évidemment, il est percé au centre pour accueillir la caméra pour les selfies.

Un Note 10 Lite plus grand que le normal

Étonnamment, le Galaxy Note 10 Lite serait plus grand que le Note 10 (6,7 contre 6,3 pouces) — mais un peu plus petit que le Note 10+ (qui culmine à 6,8 pouces). Vous ne comprenez plus rien à la gamme ? Nous non plus. Il y aurait quand même un stylet pour justifier de son appartenance à la famille Note. On retrouverait aussi un port microSD pour étendre la capacité de stockage ou encore un port jack — qui devient une denrée rare sur les téléphones.

À l’arrière, le Note 10 Lite s’en remettrait à un triple capteur : un principal de 12 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels et un ultra grand angle de… 12 mégapixels. À l’avant, le capteur serait un 32 mégapixels.

Le smartphone pourrait également faire la différence sur l’autonomie. On évoque une batterie de 4 500 mAh, soit une capacité supérieure à celles du Note 10 (3 500 mAh) et du Note 10+ (4 300 mAh). Le processeur Exynos 9810 serait épaulé par 6 Go de RAM.

On fait le point :

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Galaxy Note 10 Lite Écran 6,3 pouces (2280 x 1080 pixels) 6,8 pouces (3040 x 1440 pixels) 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels) Processeur Exynos 9825 (7 nm) Exynos 9810 Mémoire vive 8 Go 12 Go 6 Go Stockage 256 Go 256 ou 512 Go (extensible) 128 Go (extensible) Capteurs photo Triple Quadruple Triple Caméra selfie 10 mégapixels 32 mégapixels Batterie 3 500 mAh 4 300 mAh 4 500 mAh Prix 959 euros 1 109 euros 609 euros

À noter que Samsung devrait également commercialiser un Galaxy S10 Lite, équipé d’un processeur Snapdragon 855.

Can confirm that #Samsung Galaxy S10 lite (SM-G770F) will have Snapdragon 855 processor and the camera specifications are as follows :

48MP (Main) + 5MP (Depth) +12MP (Wide angle) & 32MP (Selfie)

Meanwhile the internal code for S11+ (5G) (SM-G986U) is Y2. — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 19, 2019