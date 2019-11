Si, comme beaucoup, vous avez été l'heureux propriétaire d'un vieux iPod, alors cette application risque de vous rappeler de vieux souvenirs.

En 2001, Apple lançait l’iPod, un baladeur numérique révolutionnaire que tout le monde voulait posséder (surtout les étudiants branchés). Le produit se distinguait par sa fameuse roue qui permettait de naviguer avec précision et rapidité dans sa bibliothèque de chansons. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Un développeur iOS est en train de travailler sur une application à l’effigie de l’interface de l’iPod avec bruitages et retour haptique pour mimer au mieux l’expérience d’antan.

Son créateur, qui a fait appel au logiciel SwiftUI, a publié un premier aperçu de l’application sur Twitter le 27 novembre 2019. Il avait commencé par montrer un menu qui rappelait la navigation Cover Flow intégrée dans iTunes 7.0 (vous savez, quand on se perdait dans ses pochettes d’album).

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh

— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019