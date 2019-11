Huawei a annoncé une nouvelle enceinte connectée à destination du marché chinois. Elle est conçue en partenariat avec Devialet.

Qu’est-ce qui ressemble le plus à un HomePod qu’un autre HomePod ? Très certainement le Sound X signé Huawei, dévoilé sur le site du constructeur chinois et destiné, pour le moment, au marché chinois. La multinationale s’est associée à Devialet, entreprise française connue pour ses enceintes Phantom (et son partenariat avec Free sur la box Delta), pour concevoir un clone de l’enceinte connectée d’Apple.

Car, au-delà du design cylindrique qui fait directement penser au HomePod, les fonctionnalités mises en avant se rapprochent à l’identique du produit de la firme de Cupertino (reconnu pour ses qualités acoustiques évidentes, moins pour son intelligence en retrait face à Google Assistant et Alexa). Même la page de présentation rappelle celle du HomePod…

Huawei lance son propre HomePod avec l’aide de Devialet

Comme le HomePod, le Sound X promet une restitution à 360 degrés avec un ajustement en temps réel en fonction du placement dans la pièce (et de ses contraintes). Comme le HomePod, on peut facilement créer une configuration stéréo en associant deux Sound X. Comme le HomePod, on peut transférer la musique lue sur son smartphone simplement en le rapprochant — physiquement — du Sound X. Comme le HomePod, le Sound X dispose d’une surface tactile sur le dessus. Et, bien sûr, il s’agit d’une enceinte connectée équipée d’un assistant vocal maison et capable de contrôler des appareils intégrés dans un écosystème domotique.

Le Sound X pèse 3,5 kilogrammes, soit un de plus que le HomePod. Il faut dire qu’il s’appuie sur un double woofer d’une puissance totale de 60 watts, associé à six haut-parleurs délivrant 48 watts. Devialet apporte son savoir-faire en matière de restitution et de technologies pour limiter au mieux les effets de distorsion (même à volume élevé) et les vibrations (on parle quand même de deux caissons de basse dans un petit format). En somme, Huawei veut soigner le son de son Sound X — comme Apple l’a fait avec son HomePod.

Le Sound X n’est annoncé que pour le marché chinois, au prix de 260 euros environ. Huawei commercialisera un pack stéréo à la fin du mois de décembre — pour 500 euros.

