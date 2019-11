Motorola jouera sur la nostalgie avec son premier smartphone pliable, inscrit dans la gamme Razr.

Samsung a ouvert le bal des smartphones pliables grand public commercialisés, mais il ne sera clairement pas le seul sur le secteur. Alors que d’autres constructeurs jouent sur le côté futuriste de la technologie, Motorola a choisi un autre point d’entrée avec son Razr : la nostalgie. C’est ce que confirment les quelque 10 images publiées par Evan « evleaks » Blass, leaker professionnel dont la réputation n’est plus à faire.

Replié, le smartphone de Motorola ressemblera à la gamme dont il tient le nom : un format clapet traditionnel qui transforme l’objet en petit rectangle avec un deuxième écran à l’avant. Motorola semble avoir conservé des parties du design original et ne pas avoir trop joué sur la modernité : on note par exemple le grand renfoncement en bas du smartphone qui sera à n’en pas douter excellent pour la prise en main. C’est en tout cas une forme que l’on ne voyait plus depuis longtemps.

Un gros smartphone

Dans une main, le nouveau Razr semble être toutefois plutôt large et épais. On est très loin d’un petit appareil des temps anciens qui ne s’utilise qu’à une main et se glisse dans une petite poche. Les clichés suggèrent que l’appareil sera bien moins maniable que ce qu’on pourrait attendre d’un objet de ce genre. Tout le challenge de Motorola sera de rendre l’ouverture la plus agréable possible d’un geste du pouce, comme c’était le cas quand ce format a inondé le marché au début des années 2000.

À l’avant, il semblerait que l’on trouve un deuxième écran tactile, qui servira d’écran d’appoint comme sur le Galaxy Fold. On n’imagine pas une seconde s’en servir confortablement comme écran principal : c’était déjà l’un des gros défauts de l’appareil de Samsung, rendant la proposition du Coréen complètement caduque.

Ouvert, en revanche, on aura affaire à un smartphone assez classique. L’écran, annoncé de 6,2 pouces, confirme toutefois que l’appareil sera très gros. À titre de comparaison, l’un des Razr les plus célèbres, le V3i sorti en novembre 2005, avait un écran de 2,2 pouces dans un corps ouvert de 3,9 pouces.

Ce nouveau Motorola Razr doit être annoncé le 13 novembre par Motorola. Ce sera l’occasion de confirmer notamment que la nostalgie a un prix : on parle aujourd’hui de 1 500 dollars pour cet objet hors du commun.