[Le Deal du Jour] Les modèles 13 et 15 pouces du nouvel Apple MacBook Pro profitent d'une réduction sur Amazon, avec des remises allant jusqu'à 17 % sur le prix d'origine. Une aubaine, lorsque l'on sait que les produits Apple ne sont que très rarement en promotion.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Un peu avant l’été, Apple a mis à jour sa gamme MacBook Pro. Les éditions 2019 de l’ordinateur portable haut de gamme de la marque à la pomme promettent avant tout d’être plus rapides et plus performantes que les anciens modèles, notamment grâce à l’intégration d’un nouveau processeur. De plus, le souci concernant le clavier papillon est dorénavant corrigé.

Aujourd’hui, trois modèles de MacBook Pro sont en promotion sur Amazon : 13 pouces / 128 Go à 1 286 euros (au lieu de 1 499 euros, soit une économie de 213 euros) ; 13 pouces / 256 Go à 1 503 euros (au lieu de 1 749 euros, soit une économie de 246 euros) ; 15 pouces / 512 Go à 2 725 euros (au lieu de 3 199 euros, soit une économie de 474 euros).

Notez que les deux modèles proposent la Touch Bar et le Touch ID.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro 13″ ? À qui est-il destiné ?

Le MacBook Pro avec son écran Retina 13 pouces (avec affichage True Tone) est l’entrée de gamme du premium pour Apple. Il intègre un processeur Inter Core i5 quadricœur de huitième génération cadencé à 1,4 (Turbo Boost à 3,8 GHz), accompagné d’un chipset Intel Iris Plus Graphics 645 et 8 Go de mémoire vive. Selon le modèle choisi, on trouve à l’intérieur de la bête un SSD de 128 ou 256 Go. Cette configuration et son format compact le rendent idéal pour les étudiants ou les professionnels qui ont toujours besoin de leur laptop, quelle que soit la situation.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Pro 15″ ? À qui est-il destiné ?

A contrario, le MacBook Pro avec son écran Retina 15 pouces (toujours avec affichage True Tone) est la Rolls-Royce des MacBook selon Apple. De ce fait, sa fiche technique est bien plus intéressante que le modèle précédent. Il intègre le nouveau processeur Intel Core i9 octocœur de neuvième génération cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost à 4,8 GHz). Grâce à cette nouvelle puce, Apple promet une hausse de performance de presque 40 % par rapport aux modèles hexacoeurs de la génération de 2018. Pour ajouter encore plus de puissance à cela, on retrouve une carte graphique Radeon Pro 560X épaulée par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Cette bête est tout simplement capable de répondre à tous les usages, en passant par les jeux vidéo, les logiciels gourmands type PhotoShop, ou encore le montage vidéo avec Adobe Premiere.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.