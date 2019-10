Les rumeurs sur la commercialisation d'un iPhone SE 2 sont de plus en plus insistantes. Le smartphone abordable pourrait embarquer la puissance de la gamme actuelle.

Apple vient à peine de lancer ses iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max que, déjà, on parle de l’avenir de la gamme. Il faut dire que la firme de Cupertino pourrait commercialiser, durant le premier trimestre 2020, un iPhone SE 2. L’indiscrétion est signée Ming-Chi Kuo (via 9to5Mac), analyste très au fait des produits Apple, et vient corroborer des informations partagées par Nikkei le mois dernier.

Les deux sources tombent d’accord sur un point : ce supposé iPhone plus abordable troquerait le châssis de l’iPhone 5 (écran de 4 pouces) pour celui de l’iPhone 8 (écran de 4,7 pouces). Il reprendrait d’ailleurs tout ou partie des caractéristiques du smartphone lancé en 2017, y compris la technologie Touch ID côté identification biométrique. Ming-Chi Kuo ajoute que cet iPhone SE 2 embarquerait la puce A13, soit la même que la gamme 11, épaulée par 3 Go de RAM. Cela constituerait un sacré argument.

L’iPhone SE 2 à la place de l’iPhone 8

Malgré des bruits de couloir de plus en plus insistants, personne ne semble être en mesure d’indiquer le prix de l’iPhone SE 2. Il viendra théoriquement remplacer l’iPhone 8 dans le catalogue proposé aujourd’hui par Apple. En format 4,7 pouces et avec une capacité de stockage de 64 Go, il est vendu 539 euros. À son lancement en 2016, l’iPhone SE démarrait à 489 euros — mais avec un plus petit écran et un plus faible stockage (16 Go). Bref, son successeur devrait se monnayer aux alentours des 500 euros, si l’on considère l’état actuel de la gamme.

Apple viserait les propriétaires d’un iPhone 6 ou 6 Plus avec ce produit au design similaire. Ces deux smartphones ne peuvent pas recevoir la mise à jour iOS 13 et, de fait, Ming-Chi Kuo estime qu’il devrait y avoir une forte demande de remplacement (entre 30 et 40 millions de ventes prévisionnelles). En prime, avec un processeur A13 dernier cri, l’iPhone SE 2 pourrait servir de belle porte d’entrée à Apple Arcade — le catalogue de jeux vidéo disponible par abonnement. En plus d’être paré pour l’avenir, Apple mettant à jour ses smartphones sur la durée.

Parmi toutes ces promesses, une question demeure : si l’iPhone SE 2 remplace l’iPhone 8, qu’adviendra-t-il de l’iPhone 8 Plus ?

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte