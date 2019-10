Romain Ribout - il y a 36 minutes Tech

À la sortie d'un nouveau modèle, l'ancien profite généralement d'une baisse de prix... sans baisser en qualité. Une règle universelle à laquelle Apple n'échappe pas. Pour preuve, l'Apple Watch Series 4 (GPS, 44 mm) est aujourd'hui disponible à 389 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Hormis l’écran Always On et la boussole, l’Apple Watch Series 4 n’a pas vraiment grand-chose à envier à son successeur. À vrai dire, cette montre connectée a encore tout pour plaire en 2019, surtout à ce prix. On la trouve aujourd’hui à 389 euros sur Amazon, soit 90 euros de moins que la nouvelle montre connectée de la firme de Cupertino. Notez qu’il s’agit du modèle GPS en 44 mm avec une boucle sport.

Pour mieux comprendre l’offre

Y a-t-il eu des changements depuis l’Apple Watch Series 3 ?

Oui, notamment au niveau du design. Il faut savoir que depuis la sortie de la première Apple Watch en 2015, l’esthétique n’avait que très peu changé. L’Apple Watch Series 4 remédie à cela en affinant le tout. Le format rectangulaire est évidemment conservé, mais avec des bords plus arrondis et des bordures plus fines autour de l’écran, ce qui permet surtout à cette petite dalle OLED d’agrandir sa surface d’affichage d’environ 30 %. De plus, la couronne et le bouton d’allumage sont bien plus discrets qu’auparavant.

Les nouveautés de l’Apple Watch Series 5 valent-elles réellement le coup ?

La vraie question est : est-ce que l’écran Always On et la boussole nécessitent de dépenser 90 euros supplémentaires dans une Apple Watch Series 5 ? Oui et non. Cela dépend réellement de votre utilisation. La Watch Series 4 est tout aussi puissante et fluide que son successeur grâce à la puce S4 bicœur 64 bits. En bref, vous ne verrez pas beaucoup de différences entre les deux modèles à l’usage.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.