[Deal du jour] Les forfaits B&You de Bouygues sont parmi les plus intéressants en ce début d’année, notamment les Séries Spéciales. Ces forfaits, qui incluent la 5G, sont à des prix vraiment intéressants.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, ce forfait de Bouygues ?

Le forfait sans engagement B&You Série Spéciale comprend 100 Go de data en 5G, au prix de 13,99 € par mois. La carte SIM triple découpe est au prix de 1 €. Ce forfait comprend aussi l’option Service Max, qui offre la 5G gratuitement, l’option B.tv en illimité et l’assistance par téléphone avec traitement prioritaire.

Ce forfait de Bouygues est l’un des meilleurs du moment, que vous retrouverez dans notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

C’est quoi, ce forfait B&You ?

Ce forfait mobile B&You Séries Spéciale de Bouygues est un forfait avec 100 Go de données en 5G, et une option Service Max incluse. 100 Go est une très bonne quantité de data pour naviguer sur internet en 5G, lorsque vous n’avez pas de réseau Wi-Fi à proximité. Vous pourrez surfer sur internet, regarder du contenu en streaming, ou encore jouer à des jeux en ligne sans vous préoccuper de votre consommation.

Le réseau 5G de Bouygues est de plus un réseau fiable et rapide, qui couvre presque 99 % du territoire. Comme tout forfait mobile, les SMS et MMS sont bien sûr illimités en France métropolitaine, ainsi que vers et depuis l’Europe et les DOM. Ce forfait comprend aussi 25 Go d’internet utilisable en Europe et dans les DOM.

D’autres forfaits B&You sont disponibles // Source : Bouygues

Est-ce que ce forfait vaut le coup à ce prix ?

C’est un très bon forfait à ce prix, surtout pour du 5G. Cet abonnement met à votre disposition l’application B.Tv en illimité. Vous retrouvez la plupart des chaînes TV avec une bonne qualité d’image, que ce soit en 4G, en 5G, ou en Wi-Fi. Notez que ce service est non décompté de votre enveloppe internet mobile.

Vous pouvez vous abonner au forfait B&You simplement, et en conservant votre numéro actuellement. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.