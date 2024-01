[Deal du jour] Si vous souhaitez une ambiance salle de cinéma dans votre salon, les vidéoprojecteurs sont un bon moyen d’y parvenir. Les Mi Smart Projector et Mi Smart Projector 2 Pro sont de bons modèles, surtout pendant les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur ces vidéoprojecteurs de Xiaomi ?

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est commercialisé 599 € à sa sortie en 2020. Il est proposé pour les soldes au prix de 319 € chez Cdiscount.

Le Mi Smart Projector 2 Pro est vendu 999 € sur le site officiel de Xiaomi. Il est sur La Fnac au prix de 899,99 € pendant les soldes.

C’est quoi, ce vidéoprojecteur soldé à moins de 320 € de Xiaomi ?

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector possède un format compact et transportable, avec des dimensions de 11,5 × 15 × 15 cm et un poids de 1,3 kg. Il peut projeter des images Full HD d’une résolution de 1920 × 1080, et jusqu’à 120 pouces, soit une diagonale de tout de même 3 m. Pour une diagonale d’une taille plus raisonnable, le recul nécessaire entre le projecteur et votre mur doit être compris entre 1,50 m et 2 m, soit un faible recul, idéal pour les petites pièces.

La luminosité de 500 lumens du picoprojecteur de Xiaomi est suffisante pour profiter de contenu dans de bonnes conditions, surtout le soir en faible luminosité. Il est compatible avec la norme HDR10, qui permet de bons contrastes et un bon niveau de détails à l’image. Android TV habille l’interface. Vous y retrouverez les services de SVOD classiques, et une compatibilité avec Google Assistant pour contrôler le tout à la voix. Un port HDMI pour brancher vos consoles, un port USB et une prise casque composent les connectiques.

Le picoprojecteur Xiaomi Projecteur // Source : Xiaomi

C’est quoi, cette version 2 Pro ?

Le Mi Smart Projector 2 Pro lui aussi d’une taille raisonnable, avec des dimensions de 215 × 201 × 143 mm et un poids de 3,7 kg. Il projette une image Full HD 1080p, d’une résolution de 1 920 × 1 080 pixels, d’une puissance de 1 300 lumens, et qui peut atteindre jusqu’à 3 mètres de diagonale. L’image est lumineuse et possède un bon contraste. De jour, l’image sera forcément moins visible, mais meilleure qu’avec le modèle standard. Les réglages prédéfinis sont utiles, afin de profiter au mieux du vidéoprojecteur.

Niveau audio, le système Dolby Audio et DTS-HD embarqué offre un son de qualité, mais qui ressortira bien mieux avec une barre de son. Niveau connectiques, vous pouvez compter sur deux entrées HDMI 2.0, un port USB, et une sortie audio optique et mini-jack. L’interface Android est fluide et claire, et Google Assistant est présent afin de contrôler le projecteur à la voix. Notez qu’une fonction Chromecast vous permet de diffuser du contenu depuis votre smartphone ou tablette.

Le Mi Smart Projector 2 Pro est un peu plus massif // Source : Xiaomi

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.