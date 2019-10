Microsoft a levé le voile sur une tonne de produits Surface, avec une tendance à l'ouverture 'pliable' prévue pour 2020.

Microsoft avait donné rendez-vous à la presse ce mercredi 2 octobre pour faire évoluer sa gamme de produits Surface. Comme attendu, la multinationale s’est concentré sur le hardware, avec deux évolutions et trois nouveaux produits (dont deux prévus pour fin 2020). Faisons le point.

Microsoft Surface Laptop 3

Microsoft a commencé sa conférence par le Surface Laptop 3, son nouvel ordinateur portable (qui n’est pas un hybride). Comme le soufflaient certaines indiscrétions, il sera disponible en deux tailles : une déclinaison 15 pouces venant s’ajouter au modèle 13,5 pouces. Il est doté d’un trackpad plus grand (+ 20 %) et d’un clavier doté d’une course minime (1,3 mm). Toujours côté design, le PC est en aluminium (avec ou sans Alcantara). On retrouve des ports USB classique et… USB-C. Le disque dur pourra être changé facilement.

We're pleased to bring you the new Surface Laptop 3 from #MicrosoftEvent pic.twitter.com/Y7lH94NbQK — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

Le Surface Laptop 3 serait trois fois plus puissant que le MacBook Air d’Apple et deux fois plus que le Surface Laptop 2 en version 13,5 pouces (qui s’appuie sur un processeur Intel Core de dixième génération). La déclinaison 15 pouces, elle, s’en remet à une puce AMD Ryzen, co-développée avec Microsoft. Pour l’autonomie, une journée entière est promise, sans durée exacte, sachant que la charge rapide est de la partie (80 % récupérés en moins d’une heure).

Sortie : le 22 octobre 2019, aux État-Unis, à partir de 999$ et 1199$.

Microsoft Surface Pro 7

Enfin. La septième génération de la Surface Pro, hybride entre PC et tablette, passe à l’USB-C — une absence qui a longtemps été pointée du doigt. On retrouve autrement les forces du produit, à commencer par sa polyvalence. On peut lui flanquer un clavier qui sert aussi de protection pour l’écran et l’associer à un stylet.

Sortie : le 22 octobre 2019, aux État-Unis, à partir de 749$.

Microsoft Surface Earbuds

L’année dernière, Microsoft avait introduit son premier casque audio. Il enchaîne en 2019 avec les Surface Earbuds, des écouteurs sans fil qui reprennent la philosophie des AirPods (boîtier de recharge…). Ils prennent la forme d’un cercle loin d’être élégant et sont équipés d’une technologie de réduction de bruit quand on utilise les deux microphones installés sur chaque oreillette.

Les EarBuds sont équipés d’une surface tactile pour ne jamais avoir à utiliser un écran pour piloter l’utilisation. Il y a aussi une intégration dans la suite Office pour de la dictée. L’autonomie est donnée à 24 heures.

Sortie : fin 2019, aux État-Unis, à partir de 249$.

Microsoft Surface Pro X

En plus de la Surface Pro 7, Microsoft a présenté la Surface Pro X, un modèle à architecture mobile. L’évolution, en matière de design est là : moins de bord pour l’écran de 13 pouces (2880 x 1920 pixels), une finesse certaine (5,3 mm) et un stylet rechargeable qui se range dans la charnière du clavier détachable. On retrouve deux ports USB-C et une connectivité LTE. On pourra aussi changer facilement le disque dur.

Pour alimenter cette Surface Pro X, Microsoft a développé la puce baptisée SQ1 en compagnie de Qualcomm. Epaulée par une intelligence artificielle, elle offrirait trois fois plus de performance par watt qu’une Surface Pro 6 (quelle configuration ?). On est forcément curieux de voir comment cette Surface Pro X s’en sortira face à des processeurs classiques dans les tâches quotidiennes.

Sortie : 5 novembre 2019, aux État-Unis, à partir de 999 $.

Microsoft Surface Neo

Le clou du spectacle a bel et bien pris la forme d’une Surface pliable, équipée de deux écrans. Le maître-mot de ce produit révolutionnaire baptisé Surface Neo est la modularité. Il pourra par exemple être équipé d’un vrai clavier magnétique pour devenir un PC plus classique.

Sortie : fin 2020.

Surface Duo

Microsoft avait une autre surprise en poche, au sens littéral du terme. Il s’agit du Surface Duo, un produit très compliqué à définir. Est-ce un smartphone ? Presque. Un objet de communication ? Sans aucun doute. Un produit Surface ? Assurément. Dans tous les cas, l’engin pliable s’appuie sur deux écrans 5,6 pouces et tourne sous… Android.

Sortie : fin 2020. S’il sort un jour.

