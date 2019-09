Snapchat a révélé une nouvelle fonctionnalité qui permet de donner un effet 3D à ses selfies. Les iPhone seront une nouvelle fois privilégiés.

Vous avez un iPhone acheté au plus tôt en novembre 2017 et équipé d’une caméra TrueDepth ? Félicitations, vous faites partie des heureux élus qui pourront faire des selfies qui semblent être en 3D sur Snapchat.

L’entreprise a en effet présenté dans une vidéo mise en ligne le mardi 17 septembre une nouvelle fonctionnalité disponible sur son application. Il s’agit de Snaps en trois dimensions.

Pour activer cette fonctionnalité, il suffira de cliquer sur un petit bouton intitulé « 3D » lorsque l’on est en mode selfie. Le selfie photo (il ne semble pas possible de le faire sous forme de selfie vidéo pour le moment) s’animera alors et passera de la 2D à la 3D, grâce à un jeu de perspectives, rendu possible par la caméra avant de l’iPhone qui perçoit la profondeur. En bougeant son smartphone, l’effet sera d’autant plus fort, comme on le voit sur la vidéo YouTube.

Sur son blog officiel, Snapchat précise que les nouveaux selfies ne seront dans un premier temps accessibles que sur « un petit nombre d’appareils ». La vidéo précise qu’il s’agit naturellement des iPhone à partir de l’iPhone X sorti en novembre 2017, et les plus récents. Si l’on comprend pourquoi les iPhone sans caméra True Depth ne sont pas inclus, n’ayant pas le matériel adéquat, on se demande pourquoi certains smartphones Android qui embarquent une technologie similaire ne pourraient pas en bénéficier — comme les derniers Huawei, par exemple. Mais il faut rappeler que Snapchat a toujours eu une préférence pour iOS : jusqu’à très récemment, son application sur iOS était bien meilleure que sur Android.

Apple et Snapchat misent sur les selfies

Snapchat avait déjà évoqué ses ambitions en matière de contenu 3D au moment du lancement des Spectacles 3, ses lunettes de soleil caméras. Il est possible de prendre des clichés en trois dimensions avec cet appareil et l’on pourra ensuite les partager sur Twitter, Instagram ou YouTube, puisque les images seront compatibles avec YouTube VR, le mode dédié à la réalité virtuelle.

Apple de son côté, a aussi particulièrement saisi les attentes du marché lorsqu’elles concernent les selfies. Lors du dernier keynote mi-septembre, les équipes de la marque ont dévoilé les… slofies. Il s’agit de selfies au ralenti (leur nom vient d’ailleurs de la contraction entre selfie et slow-motion). Pour les utiliser, il faudra cependant être équipé d’un iPhone dernier cri, qui embarque les dernières caméras de la firme. Les slofies ne seront disponibles sur iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Comptez entre 809 et 1 659 euros pour en acquérir un.

Le selfie du futur est-il le nouveau différenciateur pour les marques de smartphones, suivies par les applications ? Cela semble être le cas et pourrait être une arme redoutable pour pousser les jeunes à renouveler leur matériel.