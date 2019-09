Apple Music débarque en version web. Elle est compatible avec tous les navigateurs et tous les systèmes d'exploitation, même mobiles.

Apple Music, un logiciel ? Il faudra désormais aussi compter sur une web app. La firme de Cupertino vient de lancer un site web sobrement nommé Apple Music Beta, sur lequel on trouve une copie de l’application Apple Music prévue pour la prochaine mise à jour de macOS. C’est-à-dire celle qui viendra remplacer iTunes.

Une web app pour tous les navigateurs

La version web d’Apple Music fonctionne sur tous les navigateurs et toutes les plateformes. Cela signifie que vous pourrez profiter d’un abonnement Apple Music depuis un ordinateur sous Linux, depuis un navigateur sous Windows 10, ou depuis Chrome ou Firefox sur macOS. L’application web est même annoncée compatible avec les systèmes d’exploitation mobile et les navigateurs que l’on y trouve.

Au-delà de cette ouverture à la concurrence, on peut lire un geste d’Apple en direction d’un concurrent qui monte, notamment dans les lycées et universités, notamment américaines : Google et ses Chromebook sous ChromeOS. Les petites machines légères et à bas prix sont en train de gagner du terrain sur le marché historiquement occupé par des ordinateurs premier prix sous Windows ou des MacBook Air et autres iPad. Le système d’exploitation pensé pour la navigation en ligne et les applications dans le cloud, comme Google Drive, demanderait un développement spécifique pour maintenir une application comme Apple Music. Avec cette version web, Apple s’intègre dans ce nouvel écosystème qui se passe désormais volontiers des App Store pour proposer des expériences polyvalentes, interactives et complètes.

Il reste quelques concessions pour l’instant, comme le relève The Verge : pas de Beats 1, la radio en direct 24 heures sur 24 d’Apple, ni de playlists intelligentes ou de certaines vidéos exclusives. Le géant de Cupertino a confié que ce site, en bêta, sera voué à accueillir toutes les fonctionnalités de l’application à mesure de son développement. Nos essais nous ont en tout cas montré une application très fonctionnelle, sur laquelle nous retrouvons à la fois nos playlists, une section Pour vous toujours très adaptée et les albums synchronisés sur notre compte.

Le leader Spotify existe déjà en version web.