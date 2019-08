PC ou tablette ? macOS, iOS, Windows ou ChromeOS ? On vous aide à faire le bon choix d'un bon ordinateur pour étudiant avant de rejoindre les bancs du lycée ou de l'université !

Guide mis à jour le 07/08/2019.

Nous avons nous-mêmes été étudiants et étudiantes et nous avons vu naître les ordinateurs portables sur les bancs des écoles. Nous avons fait des erreurs. Mais aujourd’hui, avec tous les produits que nous testons, nous pouvons vous les éviter.

Si on s’ennuie souvent beaucoup en août, chaque jour qui passe nous rapproche indubitablement de la rentrée. Et qui dit rentrée, dit passage par les magasins pour acheter des fournitures. Aujourd’hui, selon l’établissement dans lequel on étudie et en fonction du niveau scolaire où l’on se trouve, il est tout à fait envisageable de troquer son cahier, ses feuilles et ses crayons pour une solution informatique. Au hasard, un PC ou une tablette, voire une solution hybride : bref, l’ordinateur portable est l’outil idéal pour l’étudiant moderne.

Mais l’offre est pléthorique et il est difficile de s’y retrouver entre les bonnes affaires, les bons produits et les arnaques. Et entre les différents systèmes d’exploitation (Windows, macOS, ChromeOS et iOS) et les usages que l’on peut en faire, c’est un véritable chemin de croix pour qui veut s’équiper correctement. C’est pourquoi nous avons fait une sélection d’objets susceptibles de devenir les compagnons idéaux pour étudier dans les meilleures conditions.

PC et hybride

Microsoft Surface Laptop

Le laptop selon Microsoft

Après avoir longtemps laissé les autres faire, Microsoft a décidé de lancer toute une gamme de PC et tablettes tournant sous son système d’exploitation Windows 10 (on oubliera la déclinaison S trop limitée). Comme son nom l’indique, le Surface Laptop est un ordinateur portable : il fait donc tout ce qu’un ordinateur est capable de faire. En l’occurrence, avec lui, vous pourrez naviguer sur internet, faire du traitement de texte (avec la suite Office qui a un bon tarif étudiant), gérer des tâches plus gourmandes (montage vidéo) et, même, vous divertir le soir dans votre chambre (vidéo, musique et un peu de jeux vidéo).

Ses trois points forts :

La qualité de fabrication Microsoft ;

Windows 10 mis à jour est devenu un bon OS ;

La polyvalence.

Acer Swift 3

L'ultra-fin

Chaque année, Acer conçoit toute une ribambelle de produits adaptés à un public large. Le fabricant a de tout et, dès lors, il est très facile de trouver son bonheur. Dans son offre, on apprécie tout particulièrement le Swift 3 pour son design, mariant l’élégance de l’aluminium et la finesse. Capable de vous suivre partout, le Swift ne pourra, en revanche, pas répondre aux utilisateurs les plus exigeants souhaitant acquérir un ordinateur pour du travail de DaO ou de MaO poussé.

Ses trois points forts :

Le design ;

Le prix ;

L’écran Full HD.

Microsoft Surface Pro

L'hybride

La Surface Pro se pose comme une excellente alternative au Surface Laptop en raison de sa polyvalence. En effet, il s’agit d’un produit hybride pouvant tour à tour passer d’un PC à une tablette. Elle conjugue en quelque sorte le meilleur des deux mondes sachant que Microsoft commercialise un clavier en option pour que l’illusion d’avoir un ordinateur entre les mains fonctionne. En prime, c’est une solution un peu plus compacte qu’un Surface Laptop, ce qui n’est jamais négligeable quand on doit la transporter dans un sac. Et, depuis la sixième génération, la Surface Pro est disponible en noir. Classe.

Ses trois points forts :

La qualité Microsoft ;

Le mode tablette pour le multimédia ;

Le format idéal (12,3 pouces).

Microsoft Surface Go

L'hybride abordable

La Surface Go n’est ni plus ni moins qu’une version un peu moins puissante — et aux dimensions réduites — de la Surface Pro. On y voit un excellent rapport qualité/prix pour celles et ceux qui n’ont besoin que d’un support pour taper du texte. En prime, l’engin se glisse facilement dans un sac et peut être flanqué d’une carte SIM pour profiter d’une connexion LTE.

Ses trois points forts :

Le rapport qualité/prix ;

Comme une Surface, mais moins cher ;

Le format menu.

MacBook et iPad

Le MacBook Pro

Productivité au top

Récemment passé à la troisième génération, le MacBook Pro d’Apple n’a, aujourd’hui, plus rien à prouver. Design parfait, écran magnifique, productivité au top, système d’exploitation fiable et sécurisé, performances record : voici les cinq piliers de l’ordinateur portable de la firme de Cupertino. Et, aujourd’hui, la suite iWork est une concurrente très fiable — parfois supérieure — à la suite Office. On peut bel et bien tout faire avec un MacBook Pro — sauf jouer, mais nous sommes là pour étudier, n’est-ce pas ?

On notera que, désormais, tous les MacBook Pro sont équipés de la Touch Bar et de Touch ID. C’est ce qui les différencie du MacBook Air.

Ses trois points forts :

Le design ;

L’intégration logicielle sans équivalent ;

Le top de la productivité.

Le MacBook Air

Compact et léger (et Retina)

Apple a mis au rebut son vieillissant mais très apprécié MacBook Air. Mais, pas de panique, il l’a remplacé par une nouvelle génération à l’esthétique — et à l’écran — plus dans l’air du temps. Aux yeux de certains, on a beaucoup perdu au change (notamment du côté des connectiques, désormais limitées à l’USB-C). Mais toujours est-il que le MacBook Air est, aujourd’hui, la porte d’entrée la plus accessible dans l’univers de macOS.

Ses trois points forts :

Le moins cher des MacBook ;

La taille ;

Le Air avec un écran Retina.

L’iPad Pro 11″ avec clavier

Le meilleur iPad de l'univers

Chez Apple, l’alternative des MacBook se nomme l’iPad Pro, disponible en 11 et 12,9 pouces avec du 120 Hz au menu (un régal pour les yeux). On apprécie plus particulièrement la troisième génération, qui intègre la technologie Face ID introduite sur l’iPhone X (fini le bouton Home). Si d’aucuns disent qu’on peut faire moins de choses avec iOS, tout va changer avec l’arrivée d’un vrai système d’exploitation dédié (iPadOS). Ultra puissant, l’iPad Pro est suffisant pour la majorité des tâches réclamées quand on étudie. Pour preuve, un petit tour sur l’App Store révèle l’existence de la suite Office de Microsoft pour iOS et la suite iWork est gratuite. En prime, le Smart Keyboard, certes cher, transforme l’iPad Pro en véritable mini PC portable. On peut opter pour une version cellulaire au cas où la connexion de l’établissement scolaire laisserait à désirer.

Ses trois points forts :

La rapidité d’iOS ;

La polyvalence d’une tablette ;

La compatibilité LTE.

L’iPad (2018)

L'iPad à petit prix

Apple n’a pas peur de comparer son iPad entrée de gamme, lancé cette année, à un extraordinateur. Hormis un Smart Connector, permettant de connecter un Smart Keyboard (il acceptera un clavier Bluetooth à la place), il ne manque de rien — même l’Apple Pencil est compatible. Malgré son prix riquiqui, il en a dans le ventre pour faire tourner toutes les applications d’aujourd’hui et de demain. En somme, il s’agit peut-être du produit idéal pour celles et ceux qui veulent du Apple à moindres frais, sous couvert qu’ils acceptent les quelques restrictions de l’objet tablette. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’Apple vise le marché éducatif avec cet iPad.

Ses trois points forts :

Le prix ;

Une tablette compact mais puissante ;

Toutes les apps éducation / productivité.

Les Chromebook

Asus Chromebook Flip

Le PC/Tablette

Légers, abordables, compacts, sécurisés et dotés d’une bonne autonomie, les Chromebook sont, sur le papier, le produit idéal pour un étudiant. Il est vrai que ChromeOS a pour lui l’atout de la simplicité, avec l’essentiel pour travailler à partir du moment où l’on apprécie les différentes solutions proposées par Google en matière de productivité et l’interface du Play Store. Dans cette famille de produits, on retrouve le Flip d’Asus, un produit qui se distingue par son design convertible et qui a fait ses preuves.

Ses trois points forts :

Le prix ;

PC ou tablette au choix ;

ChromeOS : simple et efficace.

Acer Chromebook Spin 13

Le Chromebook pour les exigeants

Avec le Spin 13, Acer propose un Chromebook aux prestations ronflantes grâce à un processeur Intel Core i5 épaulé par 8 Go de RAM. Avec son écran QHD (2256 x 1504 pixels), il offre un confort visuel appréciable. En prime, il est livré avec un stylet.

Ses trois points forts :