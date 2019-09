Samsung a officialisé la nouvelle date de sortie de son smartphone pliable. En France, le Galaxy Fold sera disponible le 18 septembre.

Quelques heures avant le début de sa conférence organisée dans le cadre de l’IFA 2019, Samsung a officialisé la nouvelle date de sortie de son Galaxy Fold. Comme annoncé dans son communiqué publié le 5 septembre 2019, le smartphone pliable sera disponible en quantités ultra limitées le 18 septembre en France.

C’est le bout du tunnel pour le Galaxy Fold. Il devait initialement sortir au mois de mai avant d’être repoussé en raison d’une fragilité mise en exergue par des journalistes américains. Samsung n’évoque pas la possibilité de précommander le produit mais il est possible de se préinscrire pour obtenir des informations.

Un téléphone « capsule »

Samsung va mettre en place un dispositif particulier pour le lancement de son Galaxy Fold, qu’il décrit comme un smartphone « capsule ». Traduction : il faudra l’acquérir avant fin 2019 pour en devenir propriétaire — ce qui rend le téléphone d’autant plus exclusif. Disponible en deux coloris (Noir cosmos et Argent), il sera commercialisé avec une paire de Galaxy Buds, un étui de protection et une garantie d’un an contre les dommages accidentels (via l’assurance Samsung Care+).

En France, les enseignes Boulanger, Bouygues Telecom, Darty, Fnac, Orange et SFR seront partenaires du lancement. Certains magasins permettront d’ailleurs de découvrir le Galaxy Fold en parallèle des Samsung Experience Stores. Plusieurs grandes villes sont concernées — comme Paris, Lille, Lyon ou encore Strasbourg.

Samsung n’évoque pas le prix dans son communiqué, ce qui sous-entend qu’il n’a pas changé depuis le tout premier annoncé. Comptez 2 020 euros pour obtenir le premier téléphone pliable de la multinationale, qui devrait l’exposer à l’IFA.

